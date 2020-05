Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli che questa mattina, insieme all’assessore Angelo Sciapichetti e al consigliere Francesco Micucci, ha partecipato all’inaugurazione di un nuovo percorso fitness attrezzato a Bolognola. «Cosa meglio della montagna, cosa meglio delle passeggiate. Qui la qualità si respira ad ogni passo in una natura piena di fiori e di piante e con un paesaggio straordinario: tutta la bellezza della nostra regione, insomma, è racchiusa in questo percorso – sottolinea il governatore – L’invito è quindi a venire qua per ritrovare quell’energia e quello spirito di cui abbiamo tanto bisogno».