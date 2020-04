IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore sono stati 1.227 i test effettuati, il conto totale dei contagi sale a 6.210

Sono 35 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche a fronte di 1.227 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal primo bollettino odierno del Gores. L’incidenza giornaliera dei positivi sui controlli effettuati è del 2,8%, in calo rispetto a ieri quando si era attesta al 4,6%. In totale quindi in tutta la regione i contagi salgono a 6.210 su 37.877 tamponi esaminati fino ad oggi, per un incidenza complessiva del 16,4%.

(in aggiornamento)