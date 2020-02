MONTELUPONE - Il volatile limicolo sta trascorrendo l'inverno in un laghetto artificiale predisposto per la caccia agli acquatici. Ciò è stato possibile grazie ai cacciatori, che hanno ripristinato una piccola zona umida lungo la vallata del fiume Potenza

Per la prima volta l’uccello Cavaliere d’Italia sta svernando, cioè trascorrendo l’ inverno, nelle Marche e precisamente a Montelupone, in un laghetto artificiale predisposto per la caccia agli acquatici. Il volatile è un animale limicolo, marcatamente bianco e nero con zampe estremamente lunghe, di colore rosso rosate, e becco fino e dritto, che frequenta acque poco profonde.

Non è una specie cacciabile ed ha potuto svernare in questo laghetto artificiale, curato e gestito dai cacciatori, che hanno ripristinato una piccola zona umida lungo la vallata del fiume Potenza, dando la possibilità anche a tanti palmipedi e trampolieri di poter sostare durante la migrazione e lo svernamento. Nello specifico, il Cavaliere D’Italia ha bisogno di acque piuttosto basse e l’ambiente circostante deve essere costantemente ripulito dalle erbe infestanti.

Un ringraziamento, da parte della Sezione Provinciale di Macerata, ai propri soci di Montelupone, che con uno sforzo economico non indifferente e tanto lavoro hanno consentito il ripristino ed il mantenimento di questa piccola zona umida, permettendo a questo magnifico uccello di svernare in tutta tranquillità nella provincia di Macerata.