APPUNTAMENTO in programma venerdì alle 17,30 alla sala Castiglioni, organizzato dall'associazione conTesto, l’Accademia dei Catenati e il Centro Studi Storici Maceratesi

Il 2020 segna il decimo anno di attività per l’associazione ConTesto e la sua creatura Macerata Racconta. Per iniziare questo nuovo anno e avviare le attività che porteranno alla festa del libro del prossimo maggio, gli organizzatori hanno scelto di promuovere un’iniziativa legata al Fondo Librario delle Marche, custodito nella Biblioteca Mozzi Borgetti di Macerata. «La nostra è una regione ricca di storia, di arte e letteratura e Il Fondo Librario delle Marche rappresenta una risorsa per conoscere e conservare questo patrimonio. – dice Giorgio Pietrani dell’associazione ConTesto – Per questo abbiamo deciso di organizzare un incontro per parlare dei preziosi volumi custoditi nella sala Libero Paci della Biblioteca Mozzi Borgetti». L’appuntamento è previsto per venerdì alle 17,30, nella sala Castiglioni della biblioteca, ed è organizzato insieme a due importanti realtà culturali cittadine, l’Accademia dei Catenati e il Centro Studi Storici Maceratesi, rappresentate rispettivamente da Nazzareno Gaspari e Alberto Meriggi. Insieme a loro, interverranno anche la vice sindaca e assessora alla cultura del comune di Macerata Stefania Monteverde e lo scrittore e critico letterario Valerio Calzolaio.

L’incontro sarà anche l’occasione per lanciare un appello ai tanti scrittori maceratesi, alle case editrici della provincia e a chiunque abbia scritto su Macerata e il suo territorio, a donare almeno una copia delle loro pubblicazioni per contribuire a far crescere il Fondo Librario delle Marche. «Raccogliendo una sollecitazione di Valerio Calzolaio che, proprio in occasione dell’incontro del 10 gennaio, donerà una copia dei suoi ultimi libri alla Biblioteca. – continua Giorgio Pietrani – intendiamo farci carico di questa iniziativa perché vogliamo che il Fondo oltre ad essere una testimonianza del passato, possa diventare una rappresentazione del presente e del futuro della nostra regione. A cominciare proprio da Macerata. Da dieci anni, infatti, organizziamo Macerata Racconta e la Fiera dell’editoria Marche Libri, presentando anche le eccellenze editoriali regionali che, è questo il nostro auspicio, ben potrebbero andare ad alimentare, annualmente, il Fondo Librario delle Marche». Per chi non lo avesse ancora fatto, sarà anche l’occasione per visitare la Biblioteca con le sue antiche stanze, ricche di tesori, e i nuovi spazi – Auditorium e Public Library – recentemente restaurati e rinnovati.