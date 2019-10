SECONDA CATEGORIA - Finisce 1-1 il derby di mister Cencioni, i suoi ragazzi recuperano con Lombi il gol di Mariselli in una partita sofferta

Un ottimo pareggio per l’Atletico Macerata, che strappa un punto contro il Sarnano dopo aver sofferto per larga parte della prima frazione di gioco e dopo essere finito sotto di un gol a metà della ripresa. Qualche rimpianto per l’undici di mister Fede, reo di non aver trasformato in vantaggio la superiorità dimostrata nei primi 45 minuti e clamorosamente distratto in occasione del pareggio di Lombi. Un gol e un punto per parte.

La cronaca – Partono subito forte gli ospiti che, dopo 3 minuti, servono Frapiselli in area di rigore con un bel rasoterra tra le linee, l’esterno sarnanese è troppo defilato e non riesce a inquadrare lo specchio. Al 10’ Okere conquista un buon calcio di punizione, la soluzione di Mariselli è centrale, ma mette in crisi Gattari che respinge sui piedi dello stesso Okere, l’attaccante calcia e questa volta trova la risposta pronta dell’estremo difensore maceratese, la sfera finisce dalle parti di Soumah che calcia di poco a lato. Un minuto dopo ancora Okere, questa volta partendo largo da sinistra, supera in bello stile il difensore e mette un bel traversone sul secondo palo, Frapiselli calcia al volo, ma alto. Al 26’ primo squillo dell’Atletico che pesca Lombi su situazione di calcio d’angolo, sponda di testa sulla quale Cirilli non arriva di un soffio a spingere in rete. Risposta ospite sempre dalla bandierina, incorna Okere a colpo sicuro, salva Rocchi sulla linea, Zerani prova a liberare l’area, carambola incredibile che finisce fuori per questione di centimetri. Proprio prima del riposo grande occasione per l’Atletico Macerata con Firmani, pescato brillantemente nel cuore dell’area di rigore, il numero 9 di mister Cencioni perde l’attimo in fase di controllo e la retroguardia sarnanese libera. Si abbassano decisamente i ritmi nella seconda frazione di gioco, ma nonostante a beneficiarne sia sicuramente la squadra padrona di casa la prima vera occasione della ripresa è ancora per Okere che al 62’ spariglia le carte al limite dell’area di rigore, rientra sul destro e calcia, Gattari blocca sicuro. Al 67’ trova finalmente il vantaggio Sarnano, Okere conquista una punizione dai 20 metri, Mariselli pennella e Gattari raccoglie la palla in fondo al sacco: 0-1. Il vantaggio appaga gli ospiti, ne approfittano i famelici maceratesi che al 74’ trovano il pari: Gigli batte in fretta una punizione dalla trequarti campo, scodellata per Lombi che sorprende la retroguardia sarnanese fuori posizione, controllo comodo in area di rigore e destro secco che trova impreparato anche Liuti sul suo palo. 1-1. Al 90’ ultima grande occasione della partita per Sarnano che riconquista la sfera a centrocampo e lancia Zega in profondità, uscita disperata di Gattari che viene scavalcato da un lentissimo pallonetto indirizzato fuori dallo specchio, Mariselli cerca e trova miracolosamente la correzione acrobatica, Gattari recupera di un soffio la posizione e smanaccia in angolo. Dopo 4’ di recupero il signor Petrini decreta la fine delle ostilità.

Il tabellino

ATLETICO MACERATA: Gattari, Rocchi, Feliziani, Gigli, Staffolani M., Cirilli (85’ Sampaolesi), Miglietta (88’ Tognetti), Lombi, Firmani, Zerani, Fratini (75’ Catalano). All.Cencioni

SARNANO: Liuti, Tassi (23’ Sebastiani), Staffolani F., Soumah, Salciccia, Consta, Frapiselli (72’ Zega), Ruggeri, Pettinari (80’ Carducci), Mariselli, Okere. All.Fede

Ammoniti: Cirilli, Firmani (AM); Ruggeri (SA)

Direttore di gara: Petrini di Fermo

Note: spettatori 150 ca.