ANTEPRIMA - Da domani (19 luglio) fino al 3 novembre a palazzo Buonaccorsi, biblioteca Mozzi Borgetti e palazzo dei Diamanti il percorso museale dedicato alla scuola tedesca che ha rivoluzionato il design e l'arte mondiale. Unica in Italia, celebrerà anche il poliedrico artista maceratese. L'assessore Stefania Monteverde: «E' un vero e proprio dialogo sull'attualità di questa corrente artistica»

di Marco Ribechi (foto di Fabio Falcioni)

Cento anni di Bauhaus, la mostra evento dell’estate Maceratese. Dopo l’esibizione delle opere di Lorenzo Lotto a palazzo Buonaccorsi arriva un altro appuntamento di livello internazionale negli spazi culturali del capoluogo.

Dal 19 luglio al 3 novembre la città celebra i 100 anni dalla fondazione della scuola che ha rivoluzionato il design e l’architettura, ponendo, con spirito rivoluzionario, al centro della progettazione le idee e la realizzazione artistica. Un evento unico in tutto il panorama Italiano che si dislocherà in più sedi: Palazzo Buonaccorsi, la biblioteca Mozzi Borgetti e il palazzo Pellicani-Silvestri (palazzo dei Diamanti), ex sede della Banca d’Italia chiuso da svariati anni. La mostra sarà quindi un pretesto anche per visitare gli spazi di questo edificio. Collegamento tra la scuola tedesca di Weimar e la città di Matteo Ricci è Ivo Pannaggi che negli anni ’30 del secolo passato trascorse alcuni mesi proprio nel cuore del Bauhaus per conoscerne lo stile e trarne ispirazione.

Il progetto non sarà solo una ricostruzione museale ma con il titolo “Bauhaus 100: imparare, fare, pensare” si vuole creare un dibattito per mettere in luce quanto la scuola tedesca sia ancora estremamente attuale. La mostra infatti si dipana in un percorso tra passato, presente e futuro sfociando anche nell’arte digitale con quattro istallazioni, di cui due interattive, allestite nella sala dell’Eneide. «La mostra non poteva non nascere a Macerata – spiega l’assessore alla Cultura, Stefania Monteverde – vista la presenza di un artista innovatore e poliedrico come Pannaggi. E’ un percorso iniziato nel 2017 da un’idea di Ermenegildo Pannocchia che ha visto la collaborazione di tanti attori tra cui anche alcune aziende del territorio. Nelle prossime settimane avremo anche delle attività parallele con racconti di storie, esperienze legate alla mostra». «Il Bauhaus è una scuola che seguita a fare lezione – aggiunge Pannocchia – un germe mutante che cambia come cambiano i linguaggi. La mostra riscatta il territorio e le persone perchè evidenzia le connessioni con le industrie locali e sdogana l’idea della mentalità provinciale delle Marche che invece da questo punto di vista sono sempre state all’avanguardia».

Coinvolto anche il noto critico d’arte e storico Aldo Colonetti: «E’ una mostra molto ambiziosa che vuole mettere in luce che il Bauhaus non è un periodo storico concluso ma un luogo di indagine attuale. Nel vostro territorio ha avuto i natali il grande economista Giorgio Fuà che diceva come le Marche fosse il luogo dove l’industrializzazione avviene senza fratture. Anche io ne sono convinto. I pezzi esposti fanno parte della collezione privata più grande al mondo che appartiene a Italo Rota che ne è anche curatore». Nella sala dell’Eneide è allestita la sezione curata da Maria Grazia Mattei, direttrice del Meet di Milano, dedicata al futuro con istallazioni dedicate al moderno umanesimo digitale. Uno spazio tutto da scoprire difficilmente spiegabile a parole. «La cultura digitale – spiega Mattei – è una disciplina umanistica che pone al centro l’uomo e i suoi rapporti con la tecnologia. Nelle istallazioni appartenenti ad artisti internazionali si possono ipotizzare e scoprire scenari futuri grazia all’ausilio di visori, analizzatori sensoriali, video e stampanti 3D». Nella biblioteca Mozzi Borgetti saranno esposte 32 copertine dell’inserto del Corriere della Sera “La Lettura” realizzate all’epoca da altrettanti artisti, designer, sarti. Infine a Palazzo Pellicani-Silvestri una mostra fotografica racconterà alcune architetture Bauhaus delle Marche. Parallelamente nei prossimi mesi saranno realizzati sette incontri tra il Montefeltro e Ascoli durante i quali un’azienda e un grande designer racconteranno le Marche secondo il Bauhaus oggi. Nelle prossime settimane infine partirà una call che chiamerà a raccolta artisti del territorio per realizzare manufatti secondo la manifattura digitale 4.0 che saranno esposti nelle sale dell’ex Banca d’Italia. Il prgetto ocinvolgerà anche Esantoglia dove grazie alle donazioni del Lions di Piacenza saranno restaurati ed esposti gli arredi di Casa Zampini, progettata da Pannaggi, danneggiati dal terremoto.

La mostra sarà visitabile luglio e agosto il lunedì dalle 10 alle 13 e tutti gli altri giorni dalle 10 alle 18. Dal primo al 15 settembre da martedì a domenica dalle 10 alle 18 mentre dal 16 settembre al 3 novembre dalle 10,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30. La tariffa intera è di 10 euro. Per maggiori informazioni consultare il sito www.maceratamusei.it