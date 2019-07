FIUMINATA - Preselezioni regionali venerdì sera in piazza, alla prossima edizione i posti saranno quaranta. Per celebrare gli 80 anni del concorso ogni regione sarà rappresentata da almeno una concorrente

La bellezza fa tappa a Fiuminata e anima l’estate della cittadina sul Potenza. Venerdì, il piazzale della Vittoria, ospiterà infatti le preselezioni regionali di Miss Italia. Alla prossima edizione i posti saranno quaranta. Per celebrare gli 80 anni del concorso ogni regione sarà rappresentata da almeno una concorrente L’appuntamento è per le 21,30 e, in caso di pioggia, lo spettacolo – condotto dall’istrionico Marco Moscatelli e con la partecipazione di ospiti di eccezione – sarà spostato nel vicino teatrino parrocchiale. «Le preselezioni regionali di Miss Italia – dice il sindaco Vincenzo Felicioli – arricchiscono un cartellone già ricco di appuntamenti per la nostra cittadina, da sempre punto di riferimento per l’estate dei cosiddetti turisti di ritorno e per i tanti che ci raggiungono dai comuni vicini. Con la bellezza, dunque, ci prepariamo ad un grande mese di agosto, dove non mancheranno gli appuntamenti della tradizione come il mercatino dell’antiquariato (8 e 15 agosto) e il Festival degli Artisti di Strada (12 agosto) oltre a tante altre iniziative».