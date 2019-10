MACERATA - L'Accademia pugilistica maceratese ha organizzato una serie di incontri con 14 pugili provenienti da tutte le Marche. Ospite il campione mondiale dei supermedi (2004) Cristian Sanavia

Boxe in piazza sabato sera a Macerata con testimone il campione mondiale dei supermedi (2004) Cristian Sanavia. Piazza Cesare Battisti si è trasformata per una sera in un ring dove si sono confrontati quattordici pugili provenienti da tutte le Marche. L’evento organizzato dall’Accademia Pugilistica Maceratese presieduta da Alessandro Cecchi, si è svolto davanti ad un discreto pubblico. Nonostante l’afa persistente si è assistito a sette match tutti equilibrati e ben combattuti. Tre sono stati gli incontri terminati in parità: Alessandro Gramolini (Audax Fano)-Said Yacouba (Kaflot King Boxe), Joele Bruschini (Pugilistica Maceratese) – Alessandro Centini (Universo Roma), Antonio Gramaccini (Pugilistica Maceratese)-Antonello Carelli (Boxing Club Castelfidardo). Vincono ai punti Andrea Marconi (Pugilistica Maceratese) su Paolo Marti (Asd Lionheart), AndreaCardenà (Nike Fermo) su Sergio Gasparroni (Boxing Academy)

e Loka Oltyan (VS Loka) su Ivano Zerulo (Boxing Academy).

L’incontro più esaltante e più applaudito dal pubblico è stato senz’altro quello tra gli elitè 64 Kg, Elia Gironelli della Pugilistica maceratese e Francesco Pagani della Polisportiva maglianese. Tutti e tre i tre round sono stati un crescendo di assalti alternati dai due pugili ben dotati di potenza e grande mobilità. L’abilità di Gironelli di sferrare poderosi ganci con entrambe le mani lo ha contraddistinto e gli ha permesso di centrare con precisione più volte l’avversario meritando la vittoria. La sua padronanza sul ring e le sue spiccati doti sportive hanno convinto i giudici del torneo a premiarlo anche con il trofeo quale miglior pugile della serata. Studente dell’istituto alberghiero di Cingoli e allenato dal maestro Emanuele Gramaccini, Elia Gironelli è considerato una promessa della boxe nazionale, a maggio scorso, imbattuto, ha vinto la cintura italiana ai campionati Elitè II, svoltisi a Mondovì di Torino.