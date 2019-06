AUTOMOTIVE - Soluzioni aziendali anche per le piccole e medie imprese con noleggio a lungo termine o leasing. In arrivo la nuova sede di Civitanova con un design avveniristico

Aziende in auto senza pensieri con Cascioli. Il gruppo, leader del settore automotive nelle Marche e in Abruzzo attraverso la commercializzazione dei più importanti marchi, quali: Mercedes-Benz, Smart, Mercedes-Benz Veicoli commerciali, Bmw, Mini e di più recente acquisizione il brand Toyota, lancia Cascioli Business, la nuova divisione del gruppo dedicata al mondo delle aziende e partita iva con soluzioni di mobilità innovative. L’attività aziende-flotte si rivolge ad un ampio ventaglio di clienti, tra i quali rientrano: agenti di commercio, liberi professionisti, scuole guida, noleggio con conducente, pmi e corporate. Facendo particolare riferimento proprio a queste ultime, tra le aziende corporate che hanno deciso di rivolgersi a Cascioli Business per ampliare e rinnovare il proprio parco auto attraverso il sistema del noleggio a lungo termine o leasing, si annoverano le più importanti realtà aziendali di Marche e Abruzzo.

Con Cascioli Business si intende una divisione, che permetta di eliminare ogni problema relativo alla gestione dell’auto, dalle pratiche di immatricolazione, dell’assicurazione, della manutenzione, fino alla gestione di eventuali sinistri. In altre parole, può essere definito come la formula più completa per la gestione delle flotte aziendali. Per il 2019 Cascioli Business sta mettendo a punto un progetto dedicato in particolar modo alle pmi (piccole e medie imprese) che prevede un approccio one-to-one attraverso la consulenza a domicilio, dando l’opportunità di adattare le soluzioni proposte in modo dinamico e flessibile, coerentemente con l’evoluzione dell’esigenza aziendale. Tale progetto permetterà al gruppo, insieme ad altre iniziative, di concretizzare il mood che vuole seguire per gli anni a venire, ponendo l’ascolto del cliente in primo piano.

Tra le novità del gruppo c’è anche la prossima apertura nella primaversa 2020 della nuova sede di Civitanova in via Sonnino all’uscita del casello autostradale. Un edificio dal design avveniristico per andare incontro allo sviluppo tecnologico e fornire sempre maggiori servizi al cliente. Saranno presenti i brand Toyota, Mini, Bmw, Bmw Motorrad, Mercedes Benz veicoli commerciali.