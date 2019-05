IL RICONOSCIMENTO consegnato a Loris Tartuferi, Massimo Rogante, Fabio Corvatta e Maurizio Meldolesi

Loris Tartuferi, ideatore e promotore della costituzione delle Banca della provincia di Macerata, l’ingegnere nucleare Massimo Rogante, il presidente del centro studi leopardiano, Fabio Corvatta e il pittore Maurizio Meldolesi sono i quattro maceratesi che hanno ricevuto il riconoscimento “Marchigiano dell’Anno”.

Nella suggestiva cornice dell’austera sala capitolare dell’ex convento di Santa Maria sopra Minerva, ora sede della biblioteca del Senato della Repubblica, a Roma, si è svolta la cerimonia di conferimento dei premi, attribuiti dal Centro Studi Marche “Giuseppe Giunchi” da ormai da 34 edizioni. Il riconoscimento è assegnato ai cittadini marchigiani che si sono distinti nel mondo delle professioni, dell’imprenditoria, del volontariato sociale, delle arti e della cultura. Fra i premiati anche gli imprenditori fermani Umberto Antonelli e Giada Illuminati, la giornalista del Tg1, Barbara Capponi (originaria di Pedaso), il poeta di Cupra Marittima, Eugenio de Signoribus e l’avvocato pesarese Mario Giannola. Nel corso della stessa cerimonia è stato conferito anche il 5° premio “Marchigiano nel mondo” allo scultore iesino Dionisio Cimarelli, docente alla New York Academy of Art. A tutti i premiati è stata consegnata una pregevole opera artistica dello scultore matelicese Paolo Gubinelli, donata dall’azienda pesarese Fiam di Vittorio Livi.

I premi sono stati consegnati dal presidente onorario del Centro Studi Marche, Giuseppe Luzi, dalla giornalista Rosanna Vaudetti (presidente emerito del Cesma), dall’ambasciatore Giorgio Girelli, dall’ex vice comandante generale dei Carabinieri, ora magistrato delle Corte dei conti, Giorgio Cancellieri e da altre numerose personalità presenti alla cerimonia. Tra questi, il prefetto di Fermo Vincenza Filippi, i parlamentari Francesco Verducci e Francesca Aderisi, il funzionario Onu, Andrea Angeli, il direttore dell’Istituto italiano di cultura del Cairo, Paolo Sabbatini, la storica dell’arte Paola Ballesi, il professore Andrea Carradori, la contessa Olimpia Leopardi, gli artisti Sandro Trotti e Sandro Pazzi, il presidente della Comunità montana dei Monti Azzurri, Giampiero Feliciotti, l’avvocato Corrado Zucconi, il generale dei Carabinieri Alessandro Gentili, gli imprenditori Nando Ottavi, Giovanni Fileni, Patrizia Clementoni e Graziella Ciriaci. L’edizione 2019 del “Marchigiano dell’Anno – Picus del Ver Sacrum”, che ha ricevuto il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Marche e dal Pio Sodalizio dei Piceni, ha avuto il supporto delle aziende marchigiane Simonelli Group e Fileni. L’organizzazione è stata curata dalla direttrice del CeSMa, Pina Gentili e la serata è stata condotta dagli attori Simone Pieroni e Roberta Sarti.

Queste le motivazioni che sono state lette nel momento della consegna dei premi:

LORIS TARTUFERI: “L’idea di creare un istituto di credito nel territorio maceratese si è dimostrata vincente. È stato lungimirante ed ha saputo veramente guardare al futuro. La sua azione, portata avanti con tenacia e professionalità, è stata frutto del suo ingegno e della sua competenza, ma soprattutto è stata animata e sostenuta dal suo profondo sentimento di amore per il territorio maceratese e marchigiano”.

FABIO CORVATTA: “È meritevole di ricevere il premio Marchigiano dell’Anno per l’impegno e la professionalità espressi nell’attività medica, in ambito politico, in campo sociale e nella diffusione del patrimonio culturale. Nel ruolo di Presidente del Centro Studi Leopardiani ha dato impulso ad importanti progetti che hanno promosso la conoscenza del poeta marchigiano in tutto il mondo”.

MAURIZIO MELDOLESI: “Per aver ricongiunto nella sua pratica artistica il passato con il presente, la tradizione con l’innovazione, l’estetica con l’etica”.

MASSIMO ROGANTE: “Ha contribuito al raggiungimento di significativi risultati nel campo delle tecniche neutroniche, applicate all’industria e al settore dei Beni Culturali. Lee sue attività sperimentali, condotte in ambito internazionale, danno lustro alla nostra Regione”.