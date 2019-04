MACERATA - Tommaso Vecchio, 38 anni, una laurea in Giurisprudenza e due Master è il nuovo dirigente provinciale. VIDEO

Nuovo comandante provinciale per la polizia stradale, è il commissario capo Tommaso Vecchio. Ha 38 anni ed è di Teramo. Laureato in Giurisprudenza all’università di Teramo ha un master in Comunicazione e strategia digitale con la Business school de Il Sole 24 ore e un altro in Scienze della sicurezza.

Nel dicembre 2012 ha vinto il concorso per commissari di polizia. Il primo incarico in Sardegna, dove ha diretto il commissariato di Ozieri. Dal gennaio 2018 è stato dirigente del compartimento della polizia postale delle comunicazioni del Molise. «Sono onorato e felicissimo di poter far parte di questa specialità della polizia ha detto il nuovo dirigente –. Sarà garantito un assiduo controllo lungo le strade per la sicurezza dei cittadini. Ho trovato una situazione molto positiva e vogliamo confermare un lavoro così intenso e proficuo».