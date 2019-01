MACERATA - Il sindaco ha sottoscritto il documento, con lui anche i primi cittadini di Ancona e Pesaro e gli imprenditori Adolfo Guzzini e Paolo Merloni

“Manifesto per la costituzione di una lista unica delle forze politiche e civiche europeiste alle elezioni Europee”, il sindaco Romano Carancini sta con Carlo Calenda. Dopo l’endorsment a favore di Maurizio Martina nella corsa alla segreteria nazionale del Pd (leggi l’articolo), il primo cittadino di Macerata ha firmato anche il documento programmatico stilato dall’ex primo ministro in vista delle prossime elezioni europee. Tra i firmatari figurano sindaci, imprenditori, governatori, docenti universitari, operai, esponenti della società civile. E così come successo per Martina, con Carancini c’è anche il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli. Con loro anche Adolfo Guzzini, Paolo Merloni e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

Ecco la lista completa dei firmatari:

Stefano Allievi, professore ordinario di Sociologia Università di Padova

Francesca Amirante, professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva Università Cattolica, Roma

Alberto Baban, imprenditore

Daniele Barbuto, lavoratore ex Embraco

Brenda Barnini, sindaco di Empoli

Vincenzo Barone, professore ordinario di Chimica-Fisica Scuola Normale Superiore e Accademico dei Lincei

Rosy Barretta, imprenditrice

Francesca Barzini, promotrice “Roma dice basta”

Roberto Bernabei, professore ordinario di Geriatria, Università Cattolica, Roma

Alessandro Bobba, presidente LVIA – Associazione di Cooperazione e Solidarietà Internazionale

Stefania Boccia, professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva Università Cattolica

Alberto Bombassei, imprenditore

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna

Irene Bozzoni, professoressa Ordinario di Biologia Università La Sapienza di Roma

Savatore Bragantini, economista

Virginio Brivio, sindaco di Lecco

Massimo Bruno, sindaco di Alghero

Carlo Calenda, politico – già ministro dello Sviluppo Economico

Tatiana Campioni, promotrice “Roma dice basta”

Romano Carancini, sindaco di Macerata

Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte

Gennaro Ciliberto, professore ordinario di Biologia molecolare, Università di Catanzaro Magna Grecia

Luciano Cimmino, imprenditore

Gilberto Corbellini, direttore dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale – CNR

Pietro Corsi, professore Ordinario di Storia della Scienza, Università di Oxford

Claudio Cricelli, medico di Medicina generale, Firenze

Ilenia De Bernardis, ricercatrice di letteratura italiana

Mario De Curtis, professore Ordinario di Pediatria Università di Roma La Sapienza

Michele De Luca, “Direttore Centro di Medicina rigenerativa – Stefano Ferrari”, Università di Modena e Reggio Emilia

Michele De Pascale, sindaco di Ravenna

Claudio De Vincenti, professore ordinario di Economia di Economia, Università La Sapienza Roma, già ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno

Emilio Del Bono, sindaco di Brescia

Massimo Depaoli, sindaco di Pavia

Leopoldo Destro, imprenditore

Paolo Dieci, presidente CISP – Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli

Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria

Brunangelo Falini, professore Ordinario di Ematologia, Università di Perugia

Emma Fattorini, professore ordinario di Storia contemporanea a Università La Sapienza di Roma

Carlo Feltrinelli, imprenditore

Alessandro Finazzi Agrò, professore ordinario di Biochimica Università di Roma Tor Vergata

Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona

Daniele Garrone, professore di Antico Testamento alla Facoltà valdese di teologia

Emiliano Giorgi, lavoratore AST Terni

Mario Giro, DEMOS – DEMOCRAZIA SOLIDALE – gia viceministro degli Esteri e della Cooperazione

Cinzia Giudici, presidente del COSV – Coordinamento delle organizzazioni per il servizio volontario

Andrea Gnassi, sindaco di Rimini

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo

Antonio Gozzetto, lavoratore ex-Ilva

Adolfo Guzzini, imprenditore

Andrea Illy, imprenditore

Francesco Italia, sindaco di Siracusa

Francesca Izzo, fondatrice di “Se non ora quando”

Alessandra Lanza, economista

Alessandra Laterza, libreria Le Torri – Torpignattara Roma

Marco Leonardi, professore di Economia Politica – Università degli Studi di Milano

Gianfranco Librandi, imprenditore

Lucio Luzzatto, professore Onorario di Ematologia, Università di Firenze e Muhibili University Dar-el-Salaam, Tanzania

Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona

Veronica Manfrotto, libreria Palazzo Roberti – Bassano

Pier Mannuccio Mannucci, professore emerito di Medicina interna, Università di Milano

Silvia Marchionini, sindaco di Verbania

Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria

Gerry Melino, professore ordinario di Biochimica, Università di Roma Tor Vergata

Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto

Paolo Merloni, imprenditore

Virginio Merola, sindaco di Bologna

Stella Morra, teologa – docente Pontificia Università Gregoriana

Luigi Naldini, direttore Istituto San Raffaele Telethon di terapia genica, Milano

Dario Nardella, sindaco di Firenze

Edoardo Nesi, scrittore

Mattia Palazzi, sindaco di Mantova

Gianni Palazzoloi, sindaco di Cinisi

Franco Pandolfi, direttore scuola di specializzazione in Allergologia e immunologia clinica Università Cattolica di Roma

Luca Paolazzi, economista

Carlo Patrono, professore di Farmacologia – Accademico dei Lincei

Marinella Perroni, teologa – Coordinamento Teologhe Italiane

Francesco Petrelli, operatore ong – Esecutivo AOI – Associazione ONG Italiane

Mauro Piacentini, professore ordinario di Biologia Cellulare, Università di Roma Tor Vergata

Francesco Pigliaru, presidente della Regione Sardegna

Giuliano Pisapia, avvocato – già sindaco di Milano

Riccardo Poletti, sindaco di Bassano del Grappa

Flavio Radice, imprenditore

Carlo Alberto Redi, professore ordinario di Zoologia – Università di Pavia – Accademico dei Lincei

Matteo Ricci, sindaco di Pesaro

Andrea Ricci, vicepresidente Istituto di Studi per l’integrazione dei Sistemi, Roma

Walter Ricciardi, professore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva Università Cattolica, Roma

Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana

Beppe Sala, sindaco di Milano

Carlo Salvemini, già sindaco di Lecce

Armando Santoro, professore ordinario di Oncologia – Humanitas University Milano

Serena Sapegno, docente di Letteratura italiana Università La Sapienza di Roma

Rosario Scaramuzzi, lavoratore FCA Pomigliano

Paolo Scudieri, imprenditore

Pierfrancesco Sedda, lavoratore ex-Alcoa

Nino Sergi, presidente emerito Intesos e Policy Advisor di Link 2007

Emanuele Severino, professore Emerito di Filosofia Teoretica, Accademico dei Lincei

Roberta Siliquini, professore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva, Università di Torino

Filippo Spagnuolo, direttore CCM – Comitato Collaborazione Medica

Mila Spicola, insegnante e pedagogista

Rebecca Spitzmiller, fondatrice Retake – Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Irene Tinagli, economista

Sandro Trento, professore di Economia e Management Università di Trento

Giuseppe Vacca, storico

Ersilia Vaudo, funzionario Organizzazione Internazionale

Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia

Stefano Vella, direttore Centro Nazionale per la salute Globale, Istituto Superiore di Sanità

Maura Viezzoli, vicepresidente CISP – Comitato Internazionale per lo sviluppo dei Popoli

Alberto Villani, direttore Pediatria Generale e Malattie Infettive, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma