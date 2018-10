MACERATA - Francesca Coltrinari apre gli "Incontri sull'arte e dintorni" giovedì 11 alla Mozzi Borgetti

Lorenzo Lotto e il richiamo delle Marche, in attesa della mostra di Macerata si apre giovedì 11 alle 18 alla biblioteca Mozzi Borgetti con Francesca Coltrinari il ciclo di conferenze “Incontri sull’arte e dintorni”. La conferenza presenterà alcune delle novità emerse dalla ricerche preparatorie della grande mostra a cura di Enrico Maria Dal Pozzolo, che si aprirà il 19 ottobre 2018 nei musei civici di palazzo Buonaccorsi a Macerata. La mostra maceratese si collega a un’altra importante esposizione sui ritratti di Lotto aperta al Museo del Prado di Madrid e passata alla National Gallery di Londra. Francesca Coltrinari, membro del comitato scientifico della mostra, e specialista di Lotto, parlerà della vita e delle opere del maestro veneziano, sottolineando il forte legame con le Marche, che divennero una seconda patria per il pittore, fra le personalità più profonde e affascinanti del Rinascimento.

Francesca Coltrinari è professoressa associata di storia dell’arte moderna all’università di Macerata, dove insegna storia dell’arte moderna in corsi di laurea di beni culturali e turismo, lettere e nella Scuola di specializzazione in beni storico-artistici. Si occupa di ricerca documentaria per la storia dell’arte, ed è specialista di storia dell’arte nelle Marche fra il ‘400 e il ‘700. Fra le sue pubblicazioni, oltre a numerosi articoli in riviste italiane ed estere, si segnalano i due volumi dedicati a Loreto cantiere artistico nell’età della Controriforma (2016) e gli atti del convegno La galleria dell’Eneide di palazzo Buonaccorsi a Macerata. Nuove letture e prospettive di ricerca per il Settecento europeo, di prossima uscita. È membro del comitato scientifico della mostra “Lorenzo Lotto, il richiamo delle Marche”; nel settembre 2018 ha partecipato al convegno internazionale sui ritratti di Lorenzo Lotto (Madrid, Museo del Prado).