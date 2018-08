SAN SEVERINO - Domani a partire dalle 17,30 visita e incontro nell'azienda Fucili per raccontare il territorio alle prese con il post sisma nell'ambito della rassegna "Marche: un'impresa che riparte"

Dalle opere d’arte salvate dal sisma al buon cibo sarà San Severino il centro tematico dell’appuntamento alla fattoria Fucili, in località Agello. A organizzarlo l’associazione “Con in faccia un po’ di sole”, in collaborazione con Legambiente e nell’ambito della rassegna “Marche: un’impresa che riparte”. L’ingresso è libero ma su prenotazione obbligatoria. L’inizio della visita all’azienda è domani alle 17,30 e comprende la degustazione dei prodotti accompagnata dal vino della cantina Duri insieme a testimonianze sul patrimonio culturale del Comuni colpiti dal terremoto.

A moderare la giornalista Barbara Olmai. Interverranno Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche, e Antonella Nonnis, responsabile Gruppo Protezione Civile Beni Culturali Legambiente Marche, che racconteranno le operazioni di recupero e messa in sicurezza dei beni culturali, mentre l’architetto Luca Maria Cristini racconterà le bellezze del territorio di San Severino. Il calendario degli eventi continua nei prossimi mesi: il 14 settembre con “Raccontare l’olio: alla scoperta della varietà Coroncina” nell’agriturismo Coroncina di Belforte e il 30 settembre con “La tradizione familiare tra le colline marchigiane” accolti dalla famiglia Maggi e Vecchioni nella loro azienda agricola di Serrapetrona. Ultimo appuntamento il 7 ottobre a Castelsantangelo con una giornata ricca di iniziative: escursioni, pranzo a base di prodotti tipici, testimonianze, mostre e contest fotografici.

Per informazioni e prenotazioni: 3498650093 o marcheimpresa2018@gmail.com.