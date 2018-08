MACERATA - Le emozioni dello show all’Arena Sferisterio in seconda serata. Ad oggi oltre 3 milioni di italiani hanno seguito il festival, un fenomeno crossmediale per la promozione della città e della regione

Domenica sera 19 agosto Rai 3 presenta la 29esima edizione di “Musicultura, Festival della Canzone Popolare e d’autore italiana”, all’Arena Sferisterio di Macerata. Un atteso appuntamento televisivo promosso dalla Rai con una intensa campagna di spot promozionali che, da oltre due settimane, stanno facendo rivivere ogni giorno i momenti più emozionanti del Festival nello splendido scenario dell’Arena Sferisterio di Macerata, accompagnati dalle note musicale di “Coinquilini” la canzone del vincitore assoluto di Musicultura 2018 Davide Zilli. La grande musica del prestigioso Festival sarà in primo piano con oltre due ore di spettacolo televisivo, presentato da Metis Di Meo, Gianmaurizio Foderaro e John Vignola, con le esibizioni dei Procol Harum, Lo Stato Sociale, Brunori sas, Malika Ayane, Sergio Cammariere, Cinzia Leone e La Compagnia, Willie Peyote e Mirkoeilcane già vincitore di Musicultura 2017 e degli otto vincitori finalisti del concorso: Marco Greco (Abbiamo vinto noi), Alberto Nemo (Ancora), Daniela Pes (Ca milla dia dì), Pollio (Generico), Francesco Rainero (Generazione), Rakele (La forma del tuo abbraccio), Davide Zilli (Coinquilini), ZoniDuo (Sam 4 President).

Dalle indimenticabili serate di Musicultura del giugno scorso, oltre tre milioni di italiani hanno già potuto seguire le canzoni, i personaggi e le storie della 29esima edizione del festival marchigiano e conoscere la bellezza unica dell’Arena Sferisterio di Macerata, attraverso un mix trasversale di canali, che ha coniugato le dirette Facebook di Rai 3 e Radio 1, le dirette e gli special di Radio 1, i collegamenti con i programmi televisivi di Rai 1 “La vita in diretta” ed “Uno mattina estate” nonché le dirette quotidiane durante la settimana del Festival della trasmissione di Radio 1 “Fuorigioco” e i tre speciali su Rai Radio1 che hanno proposto una riedizione radiofonica del festival nelle sue tre serate finali, andate in onda domenica 15, domenica 22 e domenica 29 luglio. Musicultura, grazie alla sua potente crossmedialità che conta innumerevoli performance comunicative e interattive, per circa otto mesi dell’anno, nei principali mezzi di comunicazione del Festival e dello storico partner Rai, televisivi, radiofonici e web, raggiungendo il più ampio target, si riconferma come fondamentale e straordinario veicolo di promozione per la città di Macerata e per le Marche, conclamando da 29 anni la Regione come “Capitale” del Cantautorato Italiano. L’appuntamento è per domenica 19 agosto in seconda serata su Rai 3 con i grandi ospiti, le imperdibili performance e il meglio della 29° edizione di Musicultura, dove la musica popolare diventa espressione artistica, assolutamente da non perdere.