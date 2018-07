MONSAMPOLO DEL TRONTO - La cooperativa isserà la propria insegna sui punti vendita di Civitanova, Colonnella, Ortona e Città Sant'Angelo

Quattro ipermercati a marchio “Iper” tra Marche (Civitanova) e Abruzzo (Colonnella, Ortona, Città Sant’Angelo) sono stati presi in affitto dal Conad Adriatico, uno dei grandi player della grande distribuzione che ha sede a Monsampolo del Tronto. La notizia è trapelata dopo che le società interessate hanno dato comunicazione dell’operazione all’Autorità Antitrust. In ballo ci sono oltre 600 posti di lavoro solo in Abruzzo con i sindacati che hanno subito acceso un faro sull’operazione. Per il settore del commercio si tratta di una mezza rivoluzione visto che segna di fatto l’abbandono del territorio dell’insegna “Iper” sbarcata in Abruzzo agli inizi del 2000 e successivamente anche nelle Marche a Civitanova. Per il Conad si tratta di un deciso rafforzamento nel canale “iper” soprattutto in Abruzzo dove già vanta il grande punto vendita al centro commissario. Il termine per le osservazioni da presentare all’Antitrust in merito al fitto del ramo d’azienda è scaduto il 25 luglio.

rp