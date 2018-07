CINEMA - Il giovane produttore e attore sulla nuova pellicola: «Riprese a settembre. Sarà una storia vera». Tra le location anche Civitanova, Recanati e Porto Sant'Elpidio

di Federica Nardi

Le riprese inizieranno a settembre e le location saranno tutte, o quasi, a Macerata. Simone Riccioni veste nuovamente i panni di produttore e attore (dopo le ottime esperienze sempre con Linfa crowd di “Come saltano i pesci” e “Tiro libero”), e punta ancora una volta sul territorio. «Sono contento di girarlo a Macerata – dice Riccioni -, inquadreremo negozi, ristoranti, la bellissima piazza. Gireremo anche all’Accademia di belle arti e al liceo artistico più altri scorci interessanti della città. Secondo me il cinema può fare una grande pubblicità e portare turismo. Ci sono tante cose belle. Rilanciamo l’immagine della città». Le altre location note sono Civitanova, Recanati, Porto Sant’Elpidio. Anche se «Macerata la farà da padrone», assicura Riccioni, che non si sbilancia però su trama e cast. «E’ una storia vera, che prende il via da Milano ma ha a che fare anche con il nostro territorio – si limita ad anticipare -. Il cast? No comment. Ma è di grande livello». La pellicola vede la regia di Alberto Gelpi e la sceneggiatura di Fabrizio Bozzetti (due volte premio Solinas). Riccioni li ha conosciuti sul set del film internazionale “La voce del Lupo”, dove ha affiancato la star di Highlander, Christopher Lambert. Il produttore esecutivo è Alessandro Riccardi.