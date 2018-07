RECANATI - Il vice segretario regionale Salvatore Zizzi: «Primo sindacato nell'azienda leader mondiale nel settore»

«I risultati delle elezioni per il rinnovo delle rsu/rls alla iGuzzini Illuminazione confermano l’Ugl come primo sindacato». Lo annuncia il vice segretario regionale Ugl, Salvatore Zizzi, analizzando i risultati che vedono eletti 7 rappresentanti sindacali Ugl e 1 rls: «Un risultato che dimostra la fiducia che i lavoratori – continua Zizzi – hanno riposto nei confronti dei candidati Ugl. L’interessamento ed il continuo lavoro al fianco della segreteria provinciale da parte del segretario nazionale Eliseo Fiorin che è stato sempre presente ha dato quel valore aggiunto alle aspettative dei lavoratori. Essere il primo sindacato nell’azienda leader mondiale nel settore che porta nel mondo il nome di Recanati, delle Marche e dell’Italia che funziona e produce – conclude Zizzi – è motivo di vanto e orgoglio per l’Ugl e servirà a stimolare gli eletti a fare bene il compito loro assegnato dalle maestranze».