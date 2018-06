MACERATA-LORETO - I due quindicenni nigeriani hanno raccontato il loro viaggio della speranza che li ha portati in Sicilia due anni fa. Il sindaco Carancini saluta i pellegrini con un riferimento alle vicende degli ultimi mesi: «Vi aspettavamo con pesantezza, ma sappiamo che sarete un mattone per ricostruire la pace»

Pellegrinaggio2018_Calzolaio_Marconi_Menichelli_FF-15 Pellegrinaggio2018_Cimarrusti_FF-11 Pellegrinaggio2018_FF-1 Pellegrinaggio2018_FF-2 Pellegrinaggio2018_FF-3 Pellegrinaggio2018_FF-4 Pellegrinaggio2018_FF-5 Pellegrinaggio2018_FF-6 Pellegrinaggio2018_FF-7 Pellegrinaggio2018_FF-8 Pellegrinaggio2018_FF-9 Pellegrinaggio2018_FF-10 Pellegrinaggio2018_FF-12 Pellegrinaggio2018_FF-13 Pellegrinaggio2018_FF-14 Pellegrinaggio2018_FF-16 Pellegrinaggio2018_FF-17 Pellegrinaggio2018_FF-18 Pellegrinaggio2018_FF-19 Pellegrinaggio2018_FF-20 Pellegrinaggio2018_FF-21 Pellegrinaggio2018_FF-22 Pellegrinaggio2018_FF-23 Pellegrinaggio2018_FF-24 Pellegrinaggio2018_FF-25 pellegrinaggio loreto FF 2 pellegrinaggio loreto FF 1 pellegrinaggio loreto FF pellegrinaggio loreto FF 3 Pellegrinaggio2018_FF-27 Pellegrinaggio2018_FF-28 Pellegrinaggio2018_FF-29 Pellegrinaggio2018_FF-35 Pellegrinaggio2018_FF-36 Pellegrinaggio2018_FF-37 Pellegrinaggio2018_FF-38 Pellegrinaggio2018_FF-39 Pellegrinaggio2018_FF-40 Pellegrinaggio2018_FF-41 Pellegrinaggio2018_FF-42 Pellegrinaggio2018_FF-43 Pellegrinaggio2018_FF-44 Pellegrinaggio2018_FF-45 Pellegrinaggio2018_FF-46 Pellegrinaggio2018_FF-47 Pellegrinaggio2018_FF-48 Pellegrinaggio2018_PAPA_FF-26 Pellegrinaggio2018_PAPA_FF-27 Pellegrinaggio2018_PAPA_FF-28 Pellegrinaggio2018_PAPA_FF-29 Pellegrinaggio2018_PAPA_FF-30 Pellegrinaggio2018_Patassini_FF-26 Pellegrinaggio2018_PAPA_FF-50 Pellegrinaggio2018_PAPA_FF-51

di Alessandra Pierini

E’ l’altra faccia della Nigeria quella che ha portato la sua testimonianza sul palco del pellegrinaggio Macerata-Loreto, in uno stadio Helvia Recina gremito prima della partenza. A rappresentare gli immigrati tutti sono Uwa e Frank, quindici anni, sbarcati in Sicilia due anni fa. Ora vivono a Termoli Imerese e sono stati accolti in una casa famiglia. La loro storia è la risposta del pellegrinaggio ai “fatti di Macerata” che sono stati ricordati nel suo consueto saluto anche dal sindaco di Macerata Romano Carancini: «Quest’anno vi aspettavamo più che mai – ha detto ai pellegrini – perchè ci aiuterete a mettere un mattone per la pace».

«Il cammino di questa notte sarà niente rispetto a due mesi che abbiamo impiegato per arrivare dalla Nigeria, attraverso la Libia e poi in Italia». Uwa e Frank si sono conosciuti su un barcone e da allora sono come fratelli.«Sono arrivato dalla Nigeria il 30 giugno 2016. Lì avevo due fratelli e due sorelle, un padre e una madre, adesso non so». Poi ha raccontato le violenze sulla sua famiglia, la fuga e poi il viaggio in barca, lo stesso che ha raccontato a papa Francesco che si è molto emozionato: «Ancora una volta mi sono sentito amato, anzi un essere unico e speciale ai suoi occhi. Ho capito che noi sempre cerchiamo amore. Noi qui siamo soli e rimarremo sempre bambini, anche se abbiamo dovuto crescere in fretta. Nella vita si cerca sempre l’amore e noi abbiamo trovato quello di Gesù e te ne accorgi perchè la vita è più bella e felice».

Difficilissima anche la vita di Frank che ha perso i genitori da piccolo e poi anche lo zio. Poi il viaggio nel barcone, la paura e l’arrivo in Italia: «La barca si muoveva , io ho solo chiuso gli occhi e sono riuscito solo a pregare fino a quando ho sentito urlare che era arrivata la barca della salvezza. Oggi riesco a vedere il mio futuro, non ho più paura del domani. Io e Uwa non siamo separati, viviamo insieme e ci hanno accolto. Per questo io ora piango, perchè non ho madre, né padre, né fratelli ma non sono più solo».

(foto Fabio Falcioni)