di Alessandro Luzi

Una serra di marijuana con tanto di illuminazione, areazione e un termostato: in manette un 51enne. L’uomo, Daniele Natalini, commerciante civitanovese (ha un negozio di animali in città), è stato arrestato durante un controllo del Nucleo mobile della Guardia di finanza della Compagnia di Civitanova. In casa i finanzieri hanno rinvenuto 470 grammi di marijuana, un bilancino elettronico, un coltello, un grinder e una sigaretta con dentro olio di hashish.

Il tutto è partito ieri, intorno alle 16, da un controllo delle Fiamme gialle, con il supporto dell’unità cinofila, che hanno fermato il 51enne nei pressi della sua abitazione a Civitanova. L’uomo è stato segnalato dal cane antidroga. Così i finanzieri hanno deciso di perquisire la sua abitazione.

Al primo piano della casa del 51enne i finanzieri hanno trovato una serra con tanto di illuminazione, areazione (2 termoventilatori) e un termostato per misurare la temperatura all’interno. Nel bagno le Fiamme gialle hanno trovato un bilancino elettronico, un coltello dove sulla lama c’erano residui di stupefacente, un grinder e una sigaretta elettronica con dentro olio di hashish. Materiale che per i finanzieri era utile per la produzione in casa della marijuana.

La droga, circa 470 grammi di marijuana, è stata sequestrata. Così i finanzieri, sentito il pm Vincenzo Carusi, hanno arrestato il 51enne.

Oggi l’uomo, difeso dall’avvocato Fabio Rocchi, è comparso davanti al giudice Federico Simonelli del tribunale di Macerata e il pm Lorenzo Pacini per la direttissima. Il 51enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato l’arresto e il 51enne ha patteggiato un anno e 3mila euro di multa. La pena è sospesa, l’uomo è tornato libero.