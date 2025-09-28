Falegnami, muratori, camerieri e arredatori sono nella lista delle offerte di lavoro del Centro per l’impiego di Civitanova. Per candidarsi serve inviare il curriculim vitae all’indirizzo email centroimpiegocivitanovamarche.ido@regione.marche.it e inserire il codice offerta. Le offerte attive, sono anche consultabili sul portale della Regione Marche cliccando qui.

A Civitanova una persona cerca una collaboratrice domestica per attività di pulizia e accudimento della casa con esperienza. Attività di 6 ore settimanali: 3 ore al giorno il martedì e il giovedì. Codice offerta: 564234.

Azienda di Civitanova ricerca impiantisti industriali, elettricisti e termoidraulici con esperienza nella realizzazione di impianti idrici-sanitari, termici, di condizionamento ed elettrici. Codice offerta: 544224.

Supermercato di Civitanova ricerca per una borsa lavoro addetto a ortofrutta, rifornimento e scarico merci. Requisiti: disoccupati iscritti al Centro impiego, non aver presentato richiesta di Naspi o Discoll, né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro e ricerca negli ultimi 24 mesi finanziati con risorse della programmazione Por Marche Fse 2014/2020. Residenza nella Regione Marche. Le domande possono essere inviate fino al 31 ottobre. Al via al lavoro il primo gennaio 2026. Codice offerta: 136362.

Barista e cameriere. A cercarlo un hotel di Recanati per le colazioni. C’è possibilità di un part time o di un tempo pieno (7,30-15,30) compresi i festivi. Requisiti: esperienza affine; diploma, conoscenza buona della lingua inglese. Codice offerta: 508924.

Borsista è cercato da uno studio di Recanati per gestire il personale: assunzioni, cessazioni, proroghe. Requisiti: diploma tecnico o laure affini, disoccupati, iscritti al Centro impiego, non aver presentato richiesta di Naspi o Discoll né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro e ricerca negli ultimi 24 mesi finanziati con risorse della programmazione Por Marche Fse 2014/2020. Residenza nella Regione Marche. E’ possibile inviare una domanda fino al 31 ottobre. Il via al lavoro il primo gennaio 2026. Codice offerta: 400992.

Azienda di Porto Sant’Elpidio ricerca una inscatolatrice e applicatrice di solette con esperienza nelle mansioni. Orario: 8-12 e 13-16.30. Codice offerta 211017.

Muratore con esperienza serve a un’azienda edile che ha appalti nelle provincie di Ancona, Macerata e Fermo. Codice offerta: 390878.

Badante per assistere un’anziana allettata: a cercarlo una persona a Morrovalle. Attività: preparazione pasti e riordino dell’appartamento, assistenza anziana e soprattutto in grado di relazionarsi in maniera gentile ed empatica con l’assistita. Requisiti: disponibile al vitto e alloggio (24 ore) con riposo il lunedì e il giovedì; preferibilmente con esperienza e referenze; almeno discreta conoscenza della lingua italiana. Codice offerta: 489353.

Azienda di Montecosaro ricerca un addetto alla verniciatura di calzature per attività di verniciatura suole bicolore in poliuretano. Richiesta esperienza nel ruolo. Contratto a tempo determinato (trasformabile). Orario a tempo pieno (su turni). Codice offerta: 11618.

Manovali edili sono ricercati da un’azienda del settore edile di Macerata. Contratto di apprendistato. Sede operativa presso cantieri della provincia di Macerata. Orario full time. Codice offerta: 524084.

Impresa di Osimo cerca un arredatore da inserire con borsa di ricerca. Attività: progettazione degli spazi, stesura preventivi e ordini. Requisiti: età massima 35 anni, laureati, disoccupati iscritti al Centro impiego, non aver presentato richiesta di Naspi o Discoll né esserne percettori, non aver svolto borse lavoro o borse di ricerca negli ultimi 24 mesi. Residenza nella Regione Marche. Domande entro il 31 ottobre. Partenza delle borse finanziate il primo gennaio 2026: 12 mesi, 1000 euro al mese, 32 ore settimanali. Codice offerta: 533147.

Montatore e assemblatore sono ricercati da un’azienda di Recanati per la produzione di arredi e oggettistica in legno. Attività e requisiti: saper montare e assemblare mobili e piccoli oggetti, preparare casse e bancali; saper utilizzare trapani, avvitatori, collanti. Richiesta minima esperienza. Contratto a tempo determinato. Orario tempo pieno. Codice offerta: 2204.

Sempre a Recanati un’azienda cerca falegnami esperti della lavorazione del legno, attraverso l’utilizzo di seghe a nastro, seghe circolari, presse. Contratto a tempo determinato. Orario tempo pieno. Codice offerta: 2204.

Un impiegato contabile serve a un’impresa della città leopardiana. Deve essere esperto in prima nota, registrazione fatture, invio intra, gestione personale, ordini fornitori, preferibilmente conoscenza di software gestionali come business. Diploma, patente b. Possibilità di passare da un primo contratto a tempo determinato a indeterminato. Codice offerta: 16015.

Ristorante di Recanati ricerca un aiuto cameriere e cameriere per attività dii accoglienza clienti, servizio ai tavoli, preparazione sala, pulizia e riordino sala (si valutano candidature anche senza esperienza). Età tra i 18 e i 35 anni, contratto a tempo determinato (trasformabile e rinnovabile). Orario tempo pieno. Codice offerta: 494626.

Azienda di Civitanova ricerca figura professionale di contabile amministrativo, attività di gestione contabile e amministrativa come agenzie di viaggio. Orario part time (16 o 20 ore settimanali). Titolo di studio diploma o laurea indirizzo amministrativo economico. Richiesta esperienza nel ruolo, buona conoscenza pacchetto office e programma di contabilità. Codice offerta: 439837.

Addetto al confezionamento e all’imballaggio di vari articoli serve a un’azienda di Recanati. Requisiti: buona conoscenza della lingua italiana, disponibilità all’orario: 8-13 e 14-17. Codice offerta: 481269.

A Tolentino invece le aziende cercano sommelier, grafici, aiuti carteggiatori o manutentori elettrici. Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’impiego di Tolentino possono presentarsi di persona dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 in viale della Repubblica 10 oppure inviare il curriculum vitae all’email: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it (inserire codice offerta e autorizzazione al trattamento dati). Per approfondimenti è possibile chiamare lo 0733.954225-09 (dal lunedì al venerdì: dalle 12,30 alle 13,30. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).

Azienda riciclo rifiuti non pericolosi di Tolentino cerca un addetto a: carico e scarico, cernita, divisione dei materiali. Preferibile il possesso del patentino per la conduzione del muletto. Orario di lavoro dalle 8 alle 12 e dalle 13,30 alle 17,30. Codice offerta: 493510.

Grafico e fotografo servono a un’azienda di Colmurano del settore confezioni con almeno una minima esperienza nel ruolo in particolare riferita a: creazione e realizzazione di contenuti grafici, gestione dei social media, impaginazione file. Richiesta la conoscenza di Photoshop e Illustrator. Codice offerta: 395884.

Azienda settore alimentare cerca addetti alla produzione, addetti alla linea, addetti al confezionamento anche prima esperienza. Richiesta la disponibilità al lavoro su tre turni (anche notturni). Preferibile il possesso del patentino per la conduzione del muletto. Sede di lavoro: Visso. Codice offerta: 2572.

Falegnameria di San Severino cerca un aiuto carteggiatore. L’azienda valuta anche candidati con esperienze lavorative maturate in altri contesti produttivi. L’orario di lavoro va dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Codice offerta: 8163.

Ristorante di Tolentino cerca un sommelier esperto o anche alla prima esperienza ma in possesso della relativa certificazione. Orario di lavoro: tempo pieno con disponibilità anche nei fine settimana. Codice offerta: 53452.

Azienda produzione beni di lusso di Tolentino alla ricerca di addetti alla scarnitura di pelletteria esperti e cucitrici di pelletteria esperte. L’azienda valuta anche candidati provenienti dal settore calzaturiero con esperienza nelle medesime mansioni. Codice offerta: 23712.

Un manutentore elettrico e elettronico servono a un’azienda del settore cartario e cartotecnico con sede a Tolentino. Il candidato deve avere almeno due anni di esperienza nel ruolo e addetti alla conduzione di macchinari in possesso di un diploma di perito tecnico disponibili al lavoro su tre turni (anche notturni). Codice offerta: 906.