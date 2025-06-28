di Francesca Marsili

Motociclista si scontra con un’auto, poi finisce contro un palo e lo abbatte: 66enne trasportato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19,30, a Tolentino.

Secondo quanto è stato ricostruito dalla polizia locale, un automobilista alla guida di una Mercedes, M. V., di 28 anni, dopo essersi fermato allo stop di via Alcide De Gaspari, è ripartito per immettersi su viale della Repubblica.

In quel momento, da viale Martin Luther King, è arrivato il motociclista, R. R., di 66 anni, in sella ad una Cfmoto. I due mezzi si sono scontrati, il motociclista è caduto rovinosamente a terra per poi finire contro un palo della segnaletica stradale, abbattendolo.

Immediata la chiamata al 118 che, dopo aver prestato le prime cure e vista la dinamica dell’incidente, ha prontamente allertato l’eliambianza, atterrata allo stadio della Vittoria, Il motociclista, che ha riportato diversi traumi, è stato traferito all’ospedale regionale Torrette di Ancona. Sul posto, per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, la Polizia locale di Tolentino. Illeso il conducente dell’auto.