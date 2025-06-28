Ambulante abusivo al mercato di Civitanova: scoperto nel corso dei controlli, raffica di sanzioni. Il blitz al mercato di Civitanova è stata una operazione congiunta questa mattina. C’erano i carabinieri del Nas, la polizia locale, il Servizio igiene degli alimenti di origine animale dell’Ast di Macerata. La zona controllata è stata quella di piazza Gramsci.

Nel corso dei controlli è stato individuato un operatore abusivo, un 58enne originario della Campania, intento alla vendita di prodotti alimentari senza alcun titolo autorizzativo in uno spazio adiacente ad altro regolare. L’uomo era senza concessione per l’occupazione del posteggio, e senza autorizzazione per la vendita itinerante. E’ stato multato di 5mila euro per esercizio abusivo dell’attività commerciale. La merce è stata sequestrata. Il personale dell’Ast ha inoltre riscontrato carenze in materia di sicurezza alimentare, con particolare riferimento alla tracciabilità degli alimenti. Anche su questo fronte sono state avviate le procedure sanzionatorie previste. Parallelamente, il Nas ha avviato approfondimenti specifici in ordine a possibili ulteriori violazioni.

«L’intervento conferma l’impegno di tutte le istituzioni nel contrastare l’abusivismo commerciale e nel garantire standard elevati di sicurezza alimentare e tutela del consumatore – commenta il comando della Polizia locale –. I controlli proseguiranno con regolarità, soprattutto nelle aree mercatali».