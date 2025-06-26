di Laura Boccanera

Rubano una bicicletta speciale, costruita appositamente per Andrea Gazzani, ritrovata grazie al tam tam su Facebook. E’ bastato un messaggio sui social per attivare una “caccia alla coppia” e alla fine qualcuno ha rintracciato i ladri e recuperato la bici.

E’ successo questa mattina a Civitanova dove da via Nave un ragazzo e una ragazza, assieme ad un terzo complice, hanno rubato una bici speciale a 3 ruote, elettrica e con un seggiolino per bambini di proprietà di Andrea Gazzani.

Hanno scavalcato il cancello dell’abitazione e poi hanno sollevato la bici scappando via. Ad avvertire il proprietario un vicino che ha dato l’allarme. Subito, dopo l’annuncio sui social in tanti, vista anche la peculiarità del mezzo, si sono attivati per cercarla e in effetti diversi sono stati gli avvistamenti, soprattutto sul lungomare sud. Tanto che alla fine, un ragazzo è partito appositamente per cercarla e ha rincorso la coppia che ha abbandonato la bici ed è scappata via permettendo al proprietario di rientrarne in possesso.

Tuttavia il tam tam ha generato una vera “caccia all’uomo” con tanto di foto su Facebook. La coppia, si è scoperto, sarebbe coinvolta in altri furti: al supermercato Tigre, al negozio Tutto per tutti e da Tanto di Kappello. Anche in quelle occasioni le telecamere hanno ripreso le loro azioni fraudolente.

Da parte di Andrea e della moglie Ilenya Nunzi sono arrivati ringraziamenti a tutti coloro che si sono attivati: «è stato commovente vedere quanto aiuto abbiamo ricevuto anche da chi non conosciamo. Addirittura un ragazzo li ha rincorsi e fermati. Tutti sono stati estremamente collaborativi, spesso assistiamo ad episodi negativi, ma il clima di unità che questa situazione ha fatto emergere ci rincuora. Ringraziamo anche i carabinieri che subito si sono attivati nelle ricerche».