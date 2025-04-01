Botta e risposta con coach Giampaolo Medei a pochi giorni dalla trasferta umbra valida come Gara 1 delle semifinali Scudetto al PalaBarton Energy tra Lube Civitanova e i padroni di casa della Sir Susa Vim Perugia. Le due squadre si ritroveranno sotto rete sabato 5 aprile alle 20,30.

Come procedono gli allenamenti in vista del primo round con i Block Devils? «Abbiamo dedicato gli ultimi giorni della scorsa settimana a un pò di riposo e al recupero attivo in palestra. Abbiamo lavorato in maniera soft nel tentativo di recuperare le energie e sistemare alcuni piccoli problemi fisici per essere pronti a una settimana piena e cruciale come questa. Sappiamo che ci aspetta un impegno tosto e quindi sarà importante curare tutto nei minimi particolari bene in questi giorni».

In arrivo una prova complicata. Come reagirà la squadra all’assenza del capitano? «Innanzitutto ci tengo a dire che mi spiace molto per Balaso. Non solo è il nostro capitano e un atleta di altissimo livello, ma anche un ragazzo che ci tiene molto, non si tira mai indietro e so che in questo periodo soffrirà lontano dal campo. Fabio ha avuto sfortuna, il suo non è un problema muscolare o tendineo, nessuno può rimproverarsi nulla a livello di prevenzione. Queste cose capitano e bisogna accettarle, ma ritengo che la squadra sia pronta a tenere testa a Perugia senza di lui. Dico fin dall’inizio della stagione di allenare 14 elementi di qualità. Da 8 mesi lavoriamo per fare in modo che a prevalere sia la forza del gruppo sui singoli e i giocatori siano il più possibile intercambiabili nei loro ruoli. Abbiamo già dimostrato che la Lube sa esprimersi ai massimi livelli anche se non è al completo. Per me le nostre chance di qualificazione rimangono invariate. Giocheremo tutte le carte consapevoli di poter essere insidiosi già da sabato sera. Cercheremo il colpaccio».

Il libero Francesco Bisotto giocherà da titolare nel campo dove un anno fa esordì in SuperLega proprio per l’assenza del capitano. «Francesco ha fatto il suo dovere ogni volta che è stato chiamato in causa. L’ultima volta che ha giocato una partita partendo dall’inizio, abbiamo lottato fino alla fine contro Trento sulle Dolomiti. Oltra a me, l’intero gruppo squadra è fiducioso e pensa che riusciremo a essere molto competitivi contro la Sir a Perugia. Cercheremo di sfruttare ogni chance».