di Gianluca Ginella

La domenica, in corso Cairoli, a Macerata, era andata a comprare dei dolci e tornava a casa, dalla figlia. Pochi passi ancora e sarebbe arrivata ma Clara Calzolari, 87 anni, a casa non è tornata. È morta in pronto soccorso dopo essere stata investita da un’auto in via Beniamino Gigli.

È successo questa mattina, verso le 8,45. Cosa, esattamente sia accaduto, è al vaglio della polizia locale di Macerata. Di certo c’è che l’87enne nel rientrare a casa, all’altezza delle strisce pedonali che si trovano a monte del semaforo di via Gigli, è stata investiva da una Fiat Panda di colore nero con a bordo una donna di 69 anni insieme alla figlia. L’anziana, centrata dall’auto, è andata a sbattere sul parabrezza della vettura (chiarissimi i segni sul vetro, lato passeggero, dovuti all’impatto).

A quel punto è stato un viavai di sirene nella zona, che si trova a pochi passi dall’ospedale. Il 118 ha prestato le prime cure alla donna. La situazione però da subito è apparsa molto grave. L’87enne è stata portata in ospedale. Lì, nonostante i tentativi del personale dell’emergenza di salvarle la vita, la donna poco dopo è morta.

Intanto la strada è stata chiusa per consentire i soccorsi della polizia locale. Gli agenti, guidati dal comandante Danilo Doria, hanno fatto tutti i rilievi e informato il magistrato di turno, Enrico Barbieri. Situazione chiara: niente autopsia e nullaosta per il funerale della 87enne. Come prassi la Fiat è stata sequestrata.

L’ultimo saluto martedì alle 10 nella chiesa del SS Sacramento (Cappuccini), a Macerata.

(Ultimo aggiornamento alle 18)