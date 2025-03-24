Un viaggio emozionante attraverso le colonne sonore dei più grandi capolavori del cinema che attraverso la danza acquisiranno una nuova dimensione artistica. Domenica 30 marzo alle ore 21,15 il corpo di ballo del Romae Capital Ballet sarà protagonista al Politeama di Tolentino con Danza da Oscar.

Diciotto talentuosi ballerini, coreografati da Alfonso Paganini, ex Primo Ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, e da Grazia Boccanera, fondatrice di Danzamica Academy tra le realtà più importanti in Italia, daranno nuova vita alle atmosfere indimenticabili di film che hanno segnato la storia del cinema.

Uno spettacolo dove l’armonia della danza si ispira alle colonne sonore composte da grandi maestri come Ennio Morricone, Nino Rota, Riz Ortolani, Stelvio Cipriani per pietre miliari del cinema come Nuovo Cinema Paradiso, La Dolce Vita, Romeo e Giulietta, La Strada, Amarcord, Otto e mezzo, Il Padrino e tanti altri. Ogni passo di danza sarà un racconto, ogni gesto un ricordo di pellicole che hanno emozionato generazioni.

Il Romae Capital Ballet, fondato da Antonio Desiderio, manager internazionale di opera lirica e balletto, vanta collaborazioni con le più importanti star del balletto mondiale tra cui: i primi ballerini del Teatro Colon di Buenos Aires, Eliana Figuoera Valdivia e Matias Santos, i Primi Ballerini del Teatro dell’Opera di Sofia, Marta Petkova e Nikola Hadjitanev, la Prima Ballerina dell’Opera di Nizza Ekaterina Oleynik ed i Primi Ballerini del Teatro dell’Opera di Berlino, Iana Salenko e Dinu Tamazlacaru, e con importanti coreografi come Sabrina Bosco e Kristian Cellini.

La compagnia si avvale della presenza, come coreografa principale, di una delle firme coreografiche più autorevoli del settore, Maria Grazia Garofoli, già direttore del Corpo di Ballo dell’Arena di Verona per 17 anni e della collaborazione per la parte scenografica di Ciro Rubinacci, leader nel campo scenografico teatrale. È reduce di una tournee in Cina di 21 spettacoli nelle maggiori città cinesi quali Shenzen, Nanning, Guangzou, Hangzhou, Shanghai, Jinan, Anshan, Pechino, e in diversi teatri italiani. È stata inoltre scelta nel marzo 2021 per presenziare nel territorio di Ryhad, in Arabia Saudita, come prima compagnia europea ospite con il titolo de “Il Lago dei Cigni”, mai eseguito in territorio saudita prima di allora.

Lo spettacolo è una produzione Antonio Desiderio Artist Management.

Biglietti 20 euro in vendita al botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 20 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online all’indirizzo https://www.politeama.org/biglietti/