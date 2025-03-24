Autostrada, chiuso
per una notte il tratto
tra Grottammare e San Benedetto
VIABILITA' - La misura riguarda entrambe le direzioni e sarà valida dalle 22 di mercoledì 26 marzo alle 6 di giovedì 27
Chiuso per una notte il tratto autostradale tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in entrambe le direzioni (Pescara/Bari e Ancona/Bologna), «per consentire attività nell’ambito dei lavori del piano di interventi finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria Croce di San Benedetto», recita la nota di Autostrade.
La chiusura andrà dalle ore 22 di mercoledì 26 marzo alle ore 6 di giovedì 27 marzo.
Autostrade consiglia i seguenti itinerari alternativi:
verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare sulla A14 alla stazione di San Benedetto del Tronto;
verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, seguire per SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare sulla A14 alla stazione di Grottammare.