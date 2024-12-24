Tragedia in stazione,
28enne muore travolta da un treno

GROTTAMMARE - La giovane, che viveva nel Maceratese, aveva lasciato la borsa vicino al bar. Secondo una prima ricostruzione, si è trattato di un gesto volontario. Indagini in corso. Dalle 12 i treni hanno ripreso a circolare normalmente, con notevoli ritardi accumulati

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 Una ragazza di 28 è morta, travolta da un treno alla stazione di Grottammare. E’ accaduto stamattina, verso le 9. Aveva lasciato borsa vicino al bar, prima di dirigersi verso i binari. La giovane viveva nel Maceratese.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco, polizia ferroviaria e carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, si è trattato di un gesto volontario. Indagini in corso.

Il treno, un Frecciarossa Bologna-Lecce che viaggiava verso sud, è stato bloccato. La circolazione ferroviaria anche. Poi è stata autorizzata tra San Benedetto e Cupra Marittima sul binario dei dispari con marcia cautelativa nell’ambito della fermata di Grottammare. I viaggiatori presenti sul treno che ha investito la donna sono stati spostati sulla Freccia 9806 (Bari-Milano). Alle 12,04 la situazione è stata sbloccata e i treni hanno ripreso a transitare regolarmente, seppur con i ritardi accumulati.

(ultimo aggiornamento alle 13)

 

 


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