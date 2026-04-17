Prosegue la complessa vicenda legata alle terme di Sarnano. Il Comune, in attuazione della delibera di ricognizione delle partecipazioni societarie, ha espresso la volontà di procedere alla privatizzazione della propria quota detenuta nella società Sarnano Terzo Millennio Srl, pari all’87%.

A seguito dell’acquisizione della perizia di valutazione dell’azienda, fornita dalla società stessa e recepita dall’ufficio ragioneria, l’ente ha ritenuto necessario, per predisporre un bando di gara che garantisca la massima trasparenza ed evidenza pubblica, avvalersi di un supporto consulenziale esterno.

Dunque il consiglio comunale sarà nuovamente chiamato a esprimersi per conferire mandato all’ufficio ragioneria affinché predisponga tutte le attività propedeutiche alla pubblicazione del bando. Nello stesso Consiglio verrà inoltre sottoposta la possibilità di autorizzare la partecipazione all’assemblea dei soci, convocata dall’attuale amministratore per la fine di aprile, con l’obiettivo di votare in merito all’avvio di un’azione di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi che hanno gestito la società negli anni precedenti, a partire dal 2020.

Già a partire da agosto 2023 è stato conferito un incarico legale «per fare luce – scrive l’ente – sulle anomalie riscontrate e sulle possibili irregolarità, incarico che riguardava in via principale le posizioni del presidente e del vicepresidente dell’allora organo amministrativo. Una questione successivamente ripresa con una mozione presentata dalla minoranza nell’agosto 2024, con cui è stato deliberato l’avvio dell’azione di responsabilità, dando così continuità all’incarico legale già conferito. L’auspicio – commenta l’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Fantegrossi – è che il Consiglio voglia conferire il mandato necessario affinché si possa giungere a una definitiva e completa chiarezza sulla vicenda e per definire il bando di privatizzazione delle terme».