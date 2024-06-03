di Luca Patrassi

Non è un momento molto positivo per l’amministrazione comunale a guida Sandro Parcaroli sul fronte delle autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, nel particolare per i tavolini all’aperto a corredo delle attività di bar, pub e ristoranti. Ora si è aperto un altro fronte di polemica per l’autorizzazione concessa a un operatore economico – che ha un’attività ad alcune decine di metri di distanza, in via Berardi – per mettere i tavolini nella piazzetta della chiesa di San Giorgio. Tavolini attivi da pochi giorni e subito sono partite le prime proteste da parte di alcuni residenti. Nel particolare si contesta che sulla piazzetta ci siano abitazioni ed una di esse al piano terra, e dunque all’altezza dei tavolini, ha le camere da letto, cosa che andrebbe bene per il servizio di colazione ma un po’ meno per dormire. Sabato notte uno dei residenti ha anche chiamato il 112 per segnalare i rumori. Altro elemento di protesta è il fatto che la nuova sistemazione della piazzetta impedirebbe ai mezzi del Cosmari di arrivare a pulire il vicoletto adiacente alla chiesa, per lunghi anni regno incontrastato delle deiezioni dei piccioni ed anche di quanti vi facevano i propri bisogni fisiologici. Dall’amministrazione fanno sapere che si tratta di procedimenti amministrativi non passati al vaglio della giunta. Diversamente da quanto invece accaduto per le autorizzazioni revocate al pub Hab e al bar Cabaret.

A fronte del diniego, motivato dalla giunta con presunti problemi alla viabilità pur in presenza di un parere favorevole della polizia municipale, il titolare del pub Hab Paolo Perini ha fatto ricorso al Tar e i giudici lo hanno accolto non mancando anche di “ironizzare” sul provvedimento facendo notare come risulti difficile credere che due tavolini in via Gramsci possano provocare un’emergenza legata alla viabilità. La storia per Hab si è chiusa con il rilascio dell’autorizzazione negata e il pagamento da parte del Comune (e dunque dei cittadini maceratesi) di diecimila euro di spese. I titolari del bar Cabaret non hanno invece fatto ricorso al Tar contro la revoca del permeesso per l’oramai celebre vicolo Consalvi, quello oggetto dell’intervento illuminotecnico e secondo il Comune assurto a “bene dell’umanità” salvo poi verificare gli atti vandalici che si continuano a registrare, fili staccati, neon divelti, specchi rotti, scritte anche ingiuriose sui muri. Il sindaco, e la sua amministrazione, tace ma il concetto resta chiaro: le regole non sembrano uniformi e non sembrano valere per tutti.