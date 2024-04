Treia festeggia Pierino Coppari arrivato a quota 100. Il sindaco Franco Capponi ha donato una pergamena con i complimenti dell’amministrazione comunale al neo centenario treiese, che vive Camporota. Ha trascorso gran parte della sua vita in campagna come agricoltore, prima di servire come bersagliere durante la Seconda guerra mondiale, dove è stato prigioniero ad Amburgo per circa due anni. Arruolatosi intorno ai 20 anni ha combattuto valorosamente per il suo paese. Nel 1953 ha sposato Fiorina Spurio, con cui ha avuto due figli, Amantina e Luciano. Ha festeggiato il suo 100esimo compleanno circondato dall’affetto dei suoi 4 nipoti (Marco, Silvia, Aurora, Andrea) e dei suoi 4 pronipoti (Giulio, Beatrice, Emanuele, ed Elisa).