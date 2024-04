Un ufficio turistico per Civitanova Alta

Nell’ultima seduta, la giunta comunale ha approvato il progetto per il potenziamento di apertura al pubblico dell’ufficio turistico di piazza XX Settembre e l’apertura di un nuovo sportello nel borgo alto.

I due interventi rientrano nella prosecuzione dell’accordo bilaterale di collaborazione e compartecipazione economica in vigore da anni per la gestione integrata del centro Iat con la regione Marche, che eroga un contributo ad integrazione dei fondi comunali.

In vista dei tanti eventi in via di programmazione, dunque, l’amministrazione comunale sta procedendo al potenziamento del servizio informativo mediante il rafforzamento dell’apertura al pubblico in fascia pomeridiana e nei weekend, a partire dal periodo primaverile e fino al termine del 2024, con intensificazione oraria in particolare durante la stagione estiva.

Novità primaria è l’attivazione nel weekend di un ulteriore punto di accesso turistico a Civitanova Alta, presso la sede della biglietteria del teatro Annibal Caro in piazza della Libertà, in collaborazione con l’azienda speciale Teatri di Civitanova. «Con la primavera inizia la programmazione del ricco calendario di eventi della stagione 2024 – ha detto il sindaco e assessore al turismo Fabrizio Ciarapica –. Oltre all’ampliamento degli attuali orari di apertura del punto informazioni e al nuovo sportello nella Città Alta, puntiamo sull’accrescimento delle competenze del servizio di promozione e accoglienza territoriale e regionale nel suo complesso e delle abilità linguistiche, per una migliore e più ampia veicolazione dell’informazione turistica». L’ente si avvarrà di un’agenzia di lavoro interinale per l’individuazione di una figura professionale idonea.