Doveva essere questione di settimane per la tanto sospirata apertura del tratto Matelica-Castelraimondo della Pedemontana quando, lo scorso 1° febbraio, l’assessore regionale Francesco Baldelli arrivò nel cantiere per un nuovo sopralluogo per monitorare l’avanzamento dei lavori. Due mesi abbondanti dopo, stavolta dovremmo esserci per davvero o almeno questo è quanto annuncia il consigliere regionale della Lega ed ex sindaco di Castelraimondo Renzo Marinelli.

«E’ pronto lo svincolo di Castelraimondo nord, i lavori sono ultimati e l’inaugurazione è imminente – comunica Marinelli, che ha verificato personalmente lo stato dell’arte nel corso di un sopralluogo all’arteria viaria – abbiamo mantenuto la promessa per un’opera strategica per il rilancio infrastrutturale dell’entroterra tagliato fuori dagli snodi strategici per l’economia, il turismo e la stessa lotta allo spopolamento post sisma: manca la formalità di un paio di firme e sarà in funzione mentre proseguono a ritmo serrato i lavori sul tratto successivo e per l’elettrificazione della ferrovia Fabriano-Civitanova. A Castelraimondo basta un colpo d’occhio per constatare l’accelerazione sostanziale impresso alle infrastrutture con il fattivo sostegno del Mit guidato dal ministro Salvini, che ha recentemente sbloccato anche i fondi dell’intervalliva. e grazie al lavoro di filiera e di sinergia con le comunità locali che portiamo avanti come Regione e che non si ferma qui».

Quello che verrà aperto è un tratto di 8,4 chilometri con quattro svincoli (Castelraimondo Nord, Matelica Sud, Matelica Ovest e Matelica Nord-zona industriale) che, allacciandosi al tratto già aperto tra Fabriano e la zona industriale di Matelica, permetterà di abbattere ulteriormente i tempi di percorrenza in tutta la fascia dell’entroterra a cavallo tra le province di Macerata e Ancona. Nessuna novità, invece, sulla prosecuzione dell’opera fino a Muccia, tratto di circa 16 chilometri che, da cronoprogramma, doveva essere ultimato entro il 2024. Durante gli scavi sono emersi i resti di un acquedotto e di alcune ville romane, per cui era stato necessario uno stop per capire come muoversi per la conservazione di tali beni. Facendo slittare così l’avanzamento del cantiere e il fondamentale allaccio alla superstrada.