Controlli sui lavori della Pedemontana: multe per 6mila euro e un cantiere sospeso. E’ il bilancio di un’operazione della polizia stradale di Macerata, nell’ambito di un protocollo d’intesa sottoscritto dal ministero dell’Interno di concerto con il ministero delle Infrastrutture.

Nei giorni scorsi sono stati controllati alcuni cantieri stradali lungo la nuova Statale 256, destinata alla realizzazione della Pedemontana, nei territori dei comuni di Camerino, Castelraimondo e Matelica. Tutti i cantieri controllati sono risultati irregolari per violazioni delle prescrizioni sulla sicurezza imposte dal Codice della strada. In totale sono scattate multe per 6mila euro, un cantiere è stato sospeso. Al termine dei controlli, gli agenti della Polizia Stradale hanno imposto il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza.

Sono ancora in corso accertamenti finalizzati al riscontro circa la regolarità delle autorizzazioni.