di Monia Orazi

Vertice tecnico questa mattina per l’avanzamento dei lavori della Pedemontana Fabriano-Muccia, tra l’assessore regionale ai trasporti Francesco Baldelli, i tecnici di Anas e quelli coinvolti nei lavori, i rappresentanti del consiglio di amministrazione di Quadrilatero, l’inossidabile Antonio Pettinari e la presidente Maria Stefania Masini, presenti anche Patrizio Leonelli sindaco di Castelraimondo e Renzo Marinelli, consigliere regionale Lega e presidente della prima commissione consiliare. E’ imminente l’apertura del tratto tra Matelica Sud (zona industriale Cavalieri di Matelica) e Castelraimondo Nord (nei pressi di località Canevina), su cui questa mattina è in corso la stesura degli asfalti.

L’assessore Baldelli non si lascia sfuggire date precise, ma è probabile che tutto avverrà entro poche settimane, quasi sicuramente entro Pasqua. Più complicato invece centrare l’obiettivo del completamento entro fine 2024 dei 16 km fino a Muccia, per via delle importanti scoperte archeologiche avvenute, sia a Muccia nella zona di Giove, sia a Castelraimondo nella zona di Seano, dove sono affiorati un acquedotto romano pressoché intatto ed un’antica villa romana. Proprio questa mattina si è svolto un sopralluogo tecnico con l’architetto Rosella Bellesi della Soprintendenza ed i tecnici Anas, per predisporre le soluzioni tecniche a salvaguardia del patrimonio archeologico, ma appare molto probabile che una volta completati i rilievi tutto tornerà ad essere interrato, dopo essere stato messo in sicurezza, come avviene di solito in questi casi. Quando il nuovo tratto tra Castelraimondo e la zona industriale di Matelica sarà aperto per andare a Fabriano ci vorranno solo 12 minuti, invece dei “classici” 35, 40 minuti percorrendo la Muccese e poi passando per Cerreto d’Esi, per raggiungere la città della carta. Il tratto ormai del tutto completato di 8 km e 400 metri, costato 95 milioni di euro, presenta due gallerie per una lunghezza totale di due km e mezzi. Si tratta di una strada che avrà limite massimo 90 km orari, di categoria C, larga 10 metri e mezzo, con quattro svincoli: Matelica Nord zona industriale, Matelica Ovest, Matelica Sud Castelraimondo Nord.

Soddisfatto l’assessore Francesco Baldelli: «Tra qualche giorno renderemo nota la data definitiva di apertura di questo tratto. Questo è il nostro “Piano Mattei” per unire le Marche, i territori cari a Mattei oggi vengono uniti idealmente da un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del territorio e dell’economia per alleggerire dal transito dei mezzi pesanti i nostri borghi dove stiamo investendo per il rilancio del turismo. Oggi siamo qua a testimoniare un successo, un lavoro che va avanti in maniera spedita per collegare Matelica a Castelraimondo, ma in un grande concetto di autostrada dei territori interni, che unisca la città del travertino Ascoli Piceno, con la città del mattoncino rosso patrimonio Unesco Urbino».

Baldelli ha espresso vicinanza al sindaco di Matelica Massimo Baldini, che ha sempre seguito con sollecitudine l’avanzamento dei lavori della Pedemontana: «Sono qui anche per il sindaco di Matelica che sta vivendo un momento difficile, siamo qui in sua vece, oggi sarebbe stato qua con noi, sta combattendo in ospedale, gli siamo vicini, stiamo verificando quei lavori a cui lui tanto tiene per lo sviluppo della sua città e del territorio circostante, una testimonianza di vicinanza della Regione a questi territori che sanno combattere e noi stiamo combattendo con loro. Anche negli altri due lotti si stanno accelerando i lavori per volontà del territorio e della Regione Marche, ringrazio Quadrilatero per aver recepito le istanze del territorio».

Hanno espresso soddisfazione per l’avanzare dei lavori Leonelli e Marinelli, sottolineando come con la Pedemontana il territorio esca finalmente dall’isolamento viario, aprendo opportunità a collegamenti veloci, utili per raggiungere presidi sanitari, rilanciare opportunità economiche per le imprese del territorio e risollevare il turismo.