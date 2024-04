Seconda tappa per “Naviga al meglio il mare della vita”, la mini rassegna ideata dall’associazione “Museo del mare” guidata dal presidente Vinicio Morgoni. L’incontro, dal titolo “Un equipaggio unito raggiunge tutte le mete”, si terrà il 12 aprile, alle ore 19, al ristorante America Graffiti di Civitanova.

Ieri è stato presentato a Palazzo Sforza alla presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica, del presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, del consigliere comunale Gianluca Crocetti, di Fabio Moreni del direttivo dell’associazione e di Giorgia Montanari di America Graffiti. Presente anche il mental coach Gabriele Bani. «Incontrerà i ragazzi e gli atleti insieme alle loro famiglie ed allenatori per aiutarli a sviluppare il giusto stato d’animo e la corretta motivazione – spiega il presidente dell’associazione Morgoni – Un incontro che insieme agli altri, ben si sposa con la filosofia dell’associazione: non solo foto, reperti di vecchie barche e storia, ma anche strumento per diffondere la cultura di tutto ciò che riguarda il mare, a partire dallo sport».

Gabriele Bani, cresciuto come animatore ed educatore crede «che lo sport sia un’ottima metafora della vita. Ora supporto imprenditori, sportivi, genitori e studenti per guidarli a vivere al meglio la propria vita. Il cuore del mio lavoro è dare valore e risorse a chi ne ha bisogno, al fine di prendere in mano la propria vita e farne un’unicità consapevole e scoprirsi, attraverso una crescita costante, sempre più veri, autentici e lucidi, esprimendo in pieno il proprio talento».

A chiudere la mini rassegna, il 17 maggio alle ore 19, l’incontro dal titolo “Tieni il timone emotivo per affrontare le tempeste e raggiungere il porto”. Al termine degli incontri, tutti aperti alla cittadinanza e ad ingresso gratuito, si potrà cenare al ristorante un prezzo convenzionato. I posti per le due serate sono limitati. (per info e prenotazioni 339/8399849).