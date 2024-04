«Il Comune di Macerata ha nominato coordinatore dell’Ambito territoriale sociale 15 Simone Ciattaglia, già dirigente del servizio welfare anziché procedere con l’attivazione di procedure di selezione per un nuovo coordinatore». A richiamare l’amministrazione Parcaroli è la consigliera Sabrina De Padova con una interrogazione presentata su carta intestata della lista Sandro Parcaroli Sindaco di cui fa ancora parte, nonostante le posizioni, sempre più spesso distaccate rispetto al resto della maggioranza.

Nell’interrogazione a risposta orale ricostruisce la vicenda: «Carla Scarponi ha comunicato circa 6 mesi fa, quindi con un largo preavviso, la sospensione volontaria anticipata dall’incarico di Dirigente coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 15 e il 31 marzo ha cessato il suo incarico. L’incarico è stato attribuito ad interim a Ciattaglia nelle more dell’espletamento della procedura per la sostituzione di questa figura e fino alla nomina del nuovo dirigente Coordinatore dell’Ats 15. Al momento non risulta che sia stata avviata alcuna procedura, per il reclutamento della figura».

Secondo De Padova un carico eccessivo per Ciattaglia che non risulta essere iscritto nell’apposito Elenco regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore di Ambito territoriale sociale: «La anomala concentrazione di funzioni e di responsabilità che si determina in tal modo (dirigenza dell’Ats n. 15 che si somma alla dirigenza di Servizi sociali, personale, scuola, asili nido, politiche di parità di genere, cultura, musei, biblioteca, ufficio Europa, sport, turismo) in capo al dirigente incaricato Ciattaglia della ulteriore funzione, appare pregiudizievole all’ efficienza e puntualità dell’azione amministrativa e nonché alle sue responsabilità».

De Padova chiede all’amministrazione per qual è la motivazione per cui non si sia provveduto alla sostituzione con personale esterno e dotato di specifica qualificata professionalità: «Mi domando – spiega – se la mancanza iscrizione nell’apposito Elenco Regionale degli aspiranti al ruolo di Coordinatore di Ambito Territoriale Sociale rende la nomina potenzialmente illegittima, con conseguenze pericolose per l’Ats 15 qualora gli atti firmati dal chi non ha i requisiti per ricoprire la posizione dovessero, per tale motivo, risultare anch’essi illegittimi (ricordiamo che l’Ats n. 15 ha un bilancio di diversi milioni di euro e finanzia le sue attività partecipando a bandi e a progetti specifici)». La consigliera chiede anche di sapere se si intende procedere e come per una nomina ufficiale: «Se sarà confermata la nomina di Ciattaglia, l’amministrazione assegni un termine di scadenza all’incarico e definisca in maniera programmatica e puntuale le azioni successive per addivenire alla individuazione del dirigente, in ossequio al principio di efficienza, efficacia, economicità dell’azione amministrativa e di totale trasparenza delle scelte organizzative approvate».

