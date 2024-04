«Non camminate sulla tomba di mia figlia»

di Marco Cencioni

«Perché chiunque può calpestare la bara di mia figlia? E soprattutto, è normale che vengano spostate la terra e la croce e nessuno avvisi i familiari del defunto?». Sono le domande che pone Carla Topi, maceratese di 73 anni, quesiti ai quali vuole una risposta. Con rabbia e in lacrime racconta la sua vicenda che, assicura, «non resterà impunita. Sono decisa a fare qualsiasi cosa pur di dare a mia figlia una degna sepoltura e non pensavo che al cimitero di Macerata ci fossero questi problemi».

Ma andiamo con ordine. Poco meno di un mese fa, l’11 marzo, si è spenta a 53 anni Giuseppina Muzzetto, figlia della donna che ha deciso di rivolgersi a Cronache Maceratesi per raccontare quanto accaduto il 3 aprile.

«Mercoledì scorso sono andata a far visita alla tomba di mia figlia, nella parte vecchia in fondo al cimitero. Lei era diversamente abile e ha preteso fra le sue volontà la sepoltura sotto terra. Una volta arrivata al cimitero, mi sono subito resa conto che qualcosa era stato cambiato rispetto all’ultima volta che ero andata a trovarla – dice Carla Topi -. Ho notato immediatamente che la terra e la croce erano state spostate più in basso di una cinquantina di centimetri.

Così ho chiamato i responsabili del cimitero che mi hanno detto che la terra verrà spostata ulteriormente di un altro metro, ci fanno un camminamento, ma, in pratica, chi ci passa lo fa sopra le bare che restano al loro posto sotto la terra».

E questo a Carla Topi non va proprio giù. «In pratica, per fare un vialetto di terra battuta hanno spostato le tombe, ma solo in superficie: quindi croci e lapidi. Però hanno lasciato le bare interrate nello stesso punto – precisa -. In questo modo parte del feretro si trova ora sotto al vialetto. Qualcuno può dire che un morto è un morto, ma l’idea che qualcuno possa camminare tranquillamente sopra la testa di mia figlia mi fa rabbrividire. E’ una sorta di vilipendio per come la vedo io, una cosa indecorosa. Mi sono così rivolta ai carabinieri e poi ho scritto una lettera che ho inviato al Comune.

Quello che chiedo è che venga rimessa a posto e che eventuali spostamenti vengano comunicati ai parenti dei defunti – continua la donna -. Mi hanno anche detto che c’è una legge vecchia, addirittura risalente al 19esimo secolo, per cui questa cosa si può fare tranquillamente e che nessuno ha mai detto niente, che nessuno mai si è accorto ma non voglio crederci, in pratica si camminerebbe tranquillamente sopra le bare dei morti senza il benché minimo rispetto. Un cimitero è un luogo di culto e di memoria – conclude – . Qua invece è pieno di gatti, una volta ho visto anche un cane entrare tranquillamente, insomma ci manca solo che vengano spostati terra e croci senza che nessuno ne sappia niente».