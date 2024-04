La Sangiustese perde in casa contro l’Urbania e resta in quart’ultima posizione di classifica, al comunale di Villa San Filippo l’Urbania vince 3 a 2 e conquistata la salvezza matematica. La permanenza nel massimo torneo dilettantistico regionale è tutta da conquistare per la squadra di Luigi Giandomenico, il sorprendente successo dell’Atletico Azzurra Colli sul campo del K Sport Montecchio Gallo riapre i giochi per chi dovrà retrocedere direttamente in Promozione senza passare per gli spareggi. Il terzetto di coda è formato da Azzurra Colli, Montegiorgio e Monturano, la Sangiustese si trova due punti sopra. Il primo tempo è scoppiettante, l’Urbania si porta in vantaggio al quarto d’ora con Paszynski che approfitta di un errato disimpegno e raddoppia al 38’ con Zingaretti. Due calci di rigore allo scadere del primo tempo consentono ai rossoblu di agguantare il pareggio, prima viene atterrato Tulli poi Calcabrini, Handzic dal dischetto fa in entrambe i casi centro, si va al riposo sul 2 a 2. Il neo entrato Franca mette a segno il gol partita all’86’ e fissa il risultato sul 3 a 2 per la squadra ospite.

SANGIUSTESE VP (3-5-1-1): Monti; Morresi (1’ st Del Brutto), Sabatini, Vieira (24’ st Monachesi); Calcabrini (1’ st Lattanzi), Gaspari (29’ st Palmieri), Trillini, Tombolini, Sfasciabasti (43’ st Del Gobbo); Tulli, Handzic. A disposizione: Cingolani, Forte, Sauchelli, Formentini. All. Luigi Giandomenico.

URBANIA: Urbietis, Nouri, Sema (17’ st Salvi), Dal Compare, Zingaretti (38’ st Mangiarotti), Mistura, Marengo (45’ st Aluigi), Carnesecchi, Nunez, Catani (32’ st Giovannelli Fraternali), Paszynski (39’ st Franca). A disposizione: Stafoggia, Lani, Cantucci. Allenatore Mirco Omiccioli.

TERNA ARBITRALE: Stefano Cocci di Ascoli Piceno (assistenti Piccinini e Di Tella della sezione di Ancona).

Reti: pt. 15’ Paszynski (U), 38’ Zingaretti (U), 45’ e 47’ rig. Handzic; st. 41’ st Franca.

Note: calci d’angolo 5 a 3. Ammoniti Gaspari, Sema, mister Giandomenico in panchina e Catani. Recupero: 9’ (3’+6’).