di Mattia Nepa (foto di Fabio Falcioni)

Un super Buonavoglia realizza una tripletta e stende un gagliardo Tolentino. La Civitanovese espugna il “Della Vittoria” per 2 a 3 e si prepara per lo scontro diretto con il Montefano della prossima settimana.

Borrelli illude dopo appena due minuti ma Buonavoglia con una tripletta ribalta il risultato. Il 2 a 3 del Tolentino arriva troppo tardi con Moscati e la partita termina con la Civitanovese che può ancora sognare e con il Tolentino che ora è chiamato a fare punti per allontanarsi dalla zona play-out.

Dopo due settimane di riposo si torna finalmente in campo. I rossoblu chiamati obbligatoriamente a vincere, in vista dello scontro diretto della prossima settimana con il Montefano, devono superare un ostico Tolentino che deve allontanarsi dalla zona dei playout e lo stadio “Della Vittoria” è il posto giusto per provarci.

Iniziano fortissimo i cremisi che, dopo appena due minuti, trovano il gol del vantaggio con il solito Borrelli: Garcia lanciato in profondità, allarga sulla sinistra per Santoro, è bravo il numero 11 a trovare in area Borrelli che può e deve spingere in rete indisturbato.

La Civitanovese fa tutto tranne che subire il colpo e al sesto minuto arriva subito il pareggio: Buonavoglia servito in area di rigore, girato di spalle, è bravo a stoppare con il petto e calciare al volo con il sinistro. La palla finisce in porta con Orsini che non può nulla, complice anche la deviazione di un difendente locale. Il risultato dopo appena sette minuti è già sull’1 a 1 ma le due compagini continuano a tenere ritmi altissimi, con continui ribaltamenti da una parte all’altra del campo. Al 17esimo c’è un flebile squillo della Civitanovese: Becker trova di prima intenzione Spagna in profondità che incrocia ma sbaglia completamente la mira. Ancora Civitanovese dopo due minuti con Becker che prova a soprendere Orsini sul suo palo, è bravo l’estremo difensore dei cremisi a farsi trovare pronto e deviare in angolo.

Non c’è due senza tre e difatti la Civitanovese, subito dopo, trova il gol del sorpasso.

Uno straripante Buonavoglia riceve palla sulla destra, prende velocità, salta un uomo e piazza il sinistro sul secondo palo. Realizzazione stupenda dell’attaccante rossoblu e doppietta in soli venti minuti. Naturalmente i ritmi dopo venti minuti infuocati tendono a scendere con i rivieraschi che cercano di addormentare la partita per conservare il solo gol di vantaggio e i cremisi che non riescono ad impensierire la retroguardia ospite. Nonostante questo, al 34esimo, una punizione battuta egregiamente da Becker trova in area Spagna che di testa gonfia la rete ma i festeggiamenti vengono subito stroncati a causa della posizione irregolare del centravanti della Civitanovese. Al 41esimo ci prova Borrelli con una punizione dal limite ma la sfera finisce alta sopra la traversa.

Allo scoccare del termine della prima frazione ci prova ancora il Tolentino: Cardinali lanciato in profondità sulla sinistra calcia subito però non inquadra lo specchio di molto. Termina così una prima frazione ricca di spettacolo. Inizia il secondo tempo e la Civitanovese parte subito fortissima: prima Becker su punizione e poi Pasqualini con un sinistro a giro impegnano Orsini, bravo a dire di no. Al 54esimo il Tolentino costruisce un’azione strepitosa: un formidabile Bracciatelli sguscia via in mezzo al campo, il pallone arriva a Borrelli che allarga sulla destra, arriva un cross teso rasoterra ma nessuno riesce a trovare l’impatto con il pallone. Un minuto dopo sempre i cremisi all’attacco con Santoro che di testa, su un cross pennellato dell’ex Garcia, non inquadra lo specchio. Le grandi corazzate sanno soffrire e sanno quando sferrare il colpo: dopo minuti di sofferenza la Civitanovese trova il terzo gol e allunga di due distanze.

Al 60esimo Domizi raccoglie una seconda palla e allarga sulla sinistra per Pasqualini che crossa e trova in area di rigore il solito Buonavoglia, che di testa batte Orsini da distanza ravvicinata. È quindi tripletta per l’esterno rossoblu. Ora il Tolentino ha subito il colpo e Spagna prova a chiudere definitivamente i conti: Becker trova il 9 che, a tu per tu con Orsini, si fa ipnotizzare e non riesce a siglare il gol dell’1 a 4. Il Tolentino prova a riaccendere la partita ma le invenzioni di Borrelli non si concretizzano e gli ospiti mantengono il doppio vantaggio.

Una partita che sembrava perfettamente in mano ai rossoblu prende una strana piega perché all’82esimo arriva il gol del Tolentino che accorcia le distanze: Moscati in area di rigore, dopo una serie batti e ribatti, è lesto a ribadire in rete e dare minuti di speranza ai locali. Ora il Tolentino ci crede: Passalacqua rischia l’autogol su un cross insidioso e il pallone finisce in corner. La partita termina così senza ulteriori sussulti.

Il tabellino:

TOLENTINO (4-3-3): Orsini 6.5; Tomassetti 6; Sosa 5.5; Di Lallo 6; Balbo 5 (20′ s.t. Di Biagio 6); Nasic 6 (40′ s.t. Salvucci s.v.); Bracciatelli 6.5 (20 s.t. Frulla 6); Borrelli 6.5; Cardinali 5.5 (27′ s.t. Moscati 6); Garcia 6; Santoro 5.5 (27′ s.t. Giuggioloni 6).

A disp.: Bucosse, Mercurio, Gabrielli, Pottetti. All.: Possanzini

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Testa 6; Valentin 6.5; De Vito 6.5; Passalacqua 6.5; Pasqualini 6.5; Visciano 6.5; Domizi 6.5; Buonavoglia 9 (34′ s.t. Bagnolo s.v.); Becker 6.5; Strupsceki 6.5 (27′ s.t. Ruggeri 6); Spagna 6.5 (37′ s.t. Verini s.v.).

A disp.: Cannella, Candia, Giordani, Ballanti, Ercoli, Guedak. All.: Alfonsi

TERNA ARBITRALE: Francesco Polizzotto di Palermo (Morganti di Ascoli Piceno – Bilò di Ancona)

RETI: 2‘ p.t. Borrelli, 7′ p.t., 20′ p.t., 15′ s.t. Buonavoglia, 37’ s.t. Moscati.

NOTE: Ammoniti: Becker, Balbo, Sosa, Valentin, Borrelli. Espulsi: Ballanti (non dal campo).

Angoli: 4 – 7 . Recupero: 8′ (3′ + 5′).