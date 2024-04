di Andrea Cesca

Il Montefano lancia la volata, la squadra di Nico Mariani si aggiudica lo scontro al vertice con l’Urbino e resta in testa alla classifica a tre giornate dalla fine. 3 a 0 il risultato finale, ma il punteggio non tragga in inganno: la vittoria della viola è meritata ma i ducali non hanno giocato male.

Il Montefano ha avuto il merito di sbloccare subito il risultato con Papa dopo 6’ e di portare la partita sui binari che gli sono più congeniali, nelle battute conclusive con gli ospiti sbilanciati in avanti Latini e Guzzini hanno arrotondato il risultato. A 270’ dal termine della stagione regolare Palmucci e compagni mantengono un punto di vantaggio sulla Civitanovese e tre sul Chiesanuova, le altre sono oramai fuori dai giochi per il primo posto. Domenica prossima al Polisportivo di Civitanova la partita verità contro la Civitanovese.

Dell’Aquila non recupera, Nico Mariani schiera Papa al centro dell’attacco, l’Urbino è al gran completo. Il Montefano è imbattuto al “Dell’Immacolata” da quasi due anni, l’ultima sconfitta risale all’8 maggio 2022 con la Jesina; l’unica partita persa in casa quest’anno da calendario è quella con la Civitanovese, giocata al “Nicola Tubaldi” di Recanati per esigenze di ordine pubblico.

Prima del fischio di inizio partono i fuochi d’artificio, benauguranti per il Montefano. Dopo 6’ Sindic recupera palla davanti alla propria area e mette in moto Palmucci che verticalizza per Papa, il destro forte sul primo palo non lascia scampo a Petrucci, 1 a 0. Con tre tocchi la viola va in rete, salta in piedi la panchina e i tifosi di casa sugli spalti. L’Urbino sbanda, al 9’ destro di Latini dalla distanza, Petrucci alza in angolo; sul tiro a rientrare dalla bandierina di Sindic Petrucci smanaccia non senza difficoltà, Postacchini non inquadra la porta sulla ribattuta.

Ceccarini registra la squadra, l’Urbino comincia a macinare gioco e al 21’ va vicinissimo al pareggio: sinistro di Dalla Bona dal limite, sulla traiettoria della palla c’è Sartori, il tocco sottomisura del numero 10 ducale viene respinto dalla traversa. Il Montefano gioca di rimessa, al 39’ un difensore ribatte con il braccio largo il tiro di Bonacci e fa infuriare Mariani. Prima del riposo rasoterra di Montesi dal limite, para a terra David.

L’Urbino parte lanciato dopo l’intervallo, David si rifugia in angolo sulla gran botta di Sartori. Scampato il pericolo il Montefano chiude gli spazi e parte di rimessa, inizia la girandola di sostituzioni, l’Urbino fa la partita, ma la porta della viola non corre seri pericoli. La temperatura elevata non fiacca la voglia dell’Urbino di agguantare il pareggio anche se le idee sono confuse. In una delle rare sortire offensive della ripresa il Montefano trova il raddoppio, Latini riceve palla in area da Calamita e la scaraventa alle spalle di Petrucci, 2 a 0, partita virtualmente chiusa. All’87’ Montesi avrebbe la palla per mettere a segno l’1 a 2 ma la spreca davanti a David, la difesa dell’Urbino si apre e il Montefano triplica: Sindic serve in area il neo entrato Guzzini sul secondo palo appoggia in rete, 3 a 0.

Al triplice fischio è festa grande in tribuna e sugli spalti. “La capolista se ne va” cantano i tifosi. Per celebrare i lavori di restyling dello stadio, alla fine c’è pure il terzo tempo, con panini e bevuta per tutti.

MONTEFANO (4-2-3-1): David 6; Morazzini 6 (18’ st Calamita 6), Monaco 6,5, Postacchini 6,5, De Luca Giovanni 6 (24’ st De Luca Emanuele 6); Sindic 7, Alla 6,5; Latini 7 (44’ st Pjetri ng), Palmucci 6,5 (33’ st Guzzini 7), Bonacci 6,5; Papa 7 (14’ st Di Matteo 6). A disp.: Bentivogli, Orlietti, Camilloni, Stampella. All. Mariani.

LMV URBINO (4-3-3): Petrucci 6; Nisi 6 (31’ st Esposito ng), Magnani 6, Giunchetti 6, Tamagnini 6 (18’ st Pierpaoli ng); Cusimano 6, Dalla Bona 6, Boccioletti 5,5; Montesi 6,5, Galante 5,5 (6’ st Rivi 5,5), Sartori 5,5. A disp.: Stafoggia, Barro, Bellucci, Tagnani, Morani, Mataloni. All. Ceccarini.

TERNA ARBITRALE: Sabatino Ambrosino di Nola (assistenti Domenella di Ancona e Pastori di Jesi).

Reti: pt. 6’ Papa (M); st. 39’ Latini (M), 44’ Guzzini (M)

Note: ammoniti Giunchetti, Palmucci, Postacchini. Calci d’angolo 4 a 4. Recupero: 6’ (1’+5’).