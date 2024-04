Il Chiesanuova conquista la quarta vittoria consecutiva e resta in scia alla capolista Montefano (tre lunghezze di ritardo) e all’inseguitrice Civitanovese (appena due). Nella tana del Monturano Campiglione, ora ultimo in classifica insieme ad Atletico Azzurra Colli e Montegiorgio, i ragazzi di Mobili vincono 1 a 0 trascinati dalla rete di Pasqui, giunta alla fine del primo tempo sugli sviluppi di un angolo di Badiali. I biancorossi restano da soli al terzo posto nel campionato di Eccellenza, a tre giornate dal termine. Nel prossimo turno il Chiesanuova chiederà strada all’Osimana (in casa), nel successivo all’Urbino (in casa) e nell’ultimo al K-Sport Montecchio Gallo (in trasferta).

La cronaca. Mister Mobili è privo di Defendi e Morettini, sul fronte opposto Cuccù deve fare a meno di Nacciarriti e Loviso. Gara non bella, giocata su un terreno non in ottime condizioni, che ha condizionato entranbe le squadre, soprattutto nel primo tempo, dove non si registrano particolari occasioni. La più importante, quella decisiva, ovvero la rete di Pasqui, sul corner battuto da Badiali. Nella ripresa il Chiesanuova si rende pericolosa in altre tre circostanze. Con Bonifazi, al 66′, ma Isidori risponde da campione. Al 75′ Sbarbati ha la palla del 2 a 0 ma la difesa locale chiude in angolo. Al 94′ il subentrato Filippo Carnevali manca il raddoppio su assist dell’altro subentrato Carlo Mongiello. Il Monturano Campiglione ha lottato fino alla fine su ogni pallone, ma non è bastato. Mentre per il club del presidente Bonvecchi il sogno continua.

Il tabellino:

MONTURANO CAMPIGLIONE: Isidori, Paniconi, Frinconi, De Amicis, Finucci, Adami (36′ Tracanna), Islami, Curzi (60′ De Carolis), Rotondo, Bracalente (76′ Santarelli), Moretti. A disp.: Fall, Bernacchini, Fabi, Smerilli, Muzi, Rossetti. All.: Cuccù.

CHIESANUOVA: G. Carnevali, Molinari (65′ Corvaro), Iommi (41′ F. Carnevali), Badiali (77′ Dutto), Canavessio, Monteneri, A. Pasqui (66′ Mongiello), Trabelsi, Sbarbati, Crescenzi (46′ Bonifazi), Tanoni. A disp.: Fatone, Bruffa, L. Pasqui, Morettini. All.: Mobili.

TERNA ARBITRALE: Cacchiarelli di San Benedetto (Marchei di Ascoli – Beldomenico di Jesi).

RETE: 44′ Pasqui.

NOTE: ammoniti: F. Carnevali, Tanoni, Crescenzi, Trabelsi. Angoli: 5-9. Recupero: 11′ (4’+7′).