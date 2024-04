«Ero a cena in un ristorante quando sono stato aggredito da un uomo che mi ha dato un forte spintone», così l’avvocato Vanni Vecchioli che racconta quello che gli è successo in un locale di Porto Recanati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il legale è poi andato in pronto soccorso: gli hanno dato 15 giorni di prognosi. È successo ieri sera. L’avvocato Vanni Vecchioli si trovava a cena con la famiglia. Il locale era pieno di persone, tante famiglie, e ad un certo punto è successo qualcosa, forse uno sguardo di troppo, e poi il legale si è avvicinato ad un tavolo dove c’erano diverse persone. Vecchioli racconta di aver chiesto spiegazioni ad un uomo che era seduto al tavolo.

«Questo si è alzato e mi ha dato una spinta» racconta il legale. Una spinta tale, continua l’avvocato Vecchioli «che mi ha scaraventato a dieci metri di distanza. Sono caduto a terra battendo la schiena». Una scena che è avvenuta sotto agli occhi degli altri clienti, stupiti per quello che hanno visto accadere. «A quel punto mi sono alzato e ho chiamato i carabinieri, che sono intervenuti immediatamente, hanno identificato lui e poi sono andato in pronto soccorso – continua il legale -. Lì mi hanno visitato e mi hanno dato 15 giorni di prognosi per le contusioni riportate nella caduta». Molto conosciuto, l’avvocato Vecchioli è uno dei volti più familiari al tribunale di Macerata dove è stimato da tutti i colleghi per la sua professionalità, oltre che per la disponibilità e gentilezza che lo caratterizzano.

