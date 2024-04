Una nuova rassegna dedicata a chi fa spettacolo per passione con eventi di diverso genere selezionati dal Politeama per la qualità delle proposte. Il 5, 6 e 7 aprile il Politeama di Tolentino ospita Passione Spettacolo con tre eventi tra teatro, comicità e musica.

Il Politeama intende sostenere chi fa spettacolo per passione dando la possibilità di esibirsi a realtà amatoriali. Molto spesso ci sono eccellenze che vanno condivise accomunate dalla voglia di esprimersi, divertire ed emozionare il pubblico. Su questa linea è nata la rassegna Passione Spettacolo con eventi di diverso genere e di qualità.

Il programma delle tre serate prevede: venerdì 5 aprile alle 21,15 “Storie che fanno bene alla salute” presentato dal teatro Oreste Calabresi. Una commedia che spezza il quotidiano ispirata all’omonima raccolta di racconti di Maria Antonietta Labrozzi. Storie vere che attraversano il Novecento che parlano di coraggio, amore e generosità. Quella del vecchio Angelo che torna dalla “Merica”, di Luisella salvata dai compagnucci di giochi, degli innamorati senza ombrello, di Leopoldo, di Elio, di Filippo e di tanti altri. Come scrive l’autrice “È stato dimostrato che le belle storie sono terapeutiche, migliorano la salute”.

Sabato 6 aprile alle 21,15 Comic Show con i comici dell’Accademia 56 che si alterneranno sul palco per un mix esplosivo di stand-up comedy, sketch e improvvisazione. Otto monologhi comici che vedranno protagonisti Mirko, Caterina, Gabriel, Andrea, Ludovica, Stefano, Diego, Francesco tutti nuovi comici di cui sentiremo parlare, formatisi all’Accademia 56, importante realtà di alta formazione per le arti sceniche. Un vero e proprio show fatto di talento, ironia, divertimento e tante risate.

Domenica 7 aprile alle 18 spazio alla grande musica, da quella classica a quella pop con il Trio del Garda. Mauro Scappini al flauto, Bruno Righetti al clarinetto e Eros Roselli alla chitarra propongono un concerto dedicato sia ad autori classici come Rossini, Brahms, Debussy che popolari come Nino Rota e Lucio Battisti. I tre musicisti, già molto apprezzati, sapranno coinvolgere, emozionare e divertire anche con loro composizioni originali. Biglietti a soli 10 euro (8 euro per i possessori della Friend Card). I biglietti sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da tre ore prima di ciascun spettacolo, online su www.politeama.org/biglietti/ .