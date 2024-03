Le due marciatrici di punta del Cus Macerata, Elisa Marini e Giulia Miconi, hanno appena preso parte a Campobasso alla gara sulla distanza dei 10km di marcia in pista, valevole come seconda tappa del Campionato italiano di marcia 2024. Nonostante un forte vento e una condizione fisica non ottimale, Miconi si è piazzata al sesto posto. Tutto sommato un buon risultato dunque.

Superlativa invece la prova della baby Marini, alla seconda gara dell’anno sulla distanza. Per lei il tempo di 48’57”04 con il quale è arrivata seconda in Molise, che oltre ad essere il suo nuovo record personale, risulta anche essere tempo minimo fissato dalla World Athletics per i campionati mondiali Under20 che si terranno a Lima, in Perù dal 20 al 25 agosto. Sono solo due i posti disponibili per la manifestazione iridata (e la nostra Elisa è la terza italiana al momento) ma c’è tempo fino a luglio per trovare posto in aereo.

L’ennesima bella prestazione della Marini ha spinto inevitabilmente la Federazione a convocarla al raduno della nazionale Under20 in programma a Tirrenia fino a sabato. Stessa convocazione anche per il suo allenatore Diego Cacchiarelli, il responsabile della sezione atletica del Cus Macerata. I due saranno così impegnati in un weekend lungo di allenamenti e test in vista dei prossimi appuntamenti.