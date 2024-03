Un’altra designazione in Serie A per Juan Luca Sacchi, da diverse settimane punto fermo nella squadra arbitrale di Gianluca Rocchi per la bontà delle sue prestazioni e un rendimento costante e di qualità. Il 40enne direttore di gara in campo sabato alle 15 al Ferraris per Genoa-Frosinone, 30esimo turno di Serie A (Palermo e Laudato assistenti, quarto uomo sarà Perenzoni, Mariani e Serra saranno rispettivamente Var e Avar).

Per il fischietto maceratese è la 52esima presenza nel massimo campionato nazionale, la 12esima stagionale, settima nel 2024, visto il rinvio di Atalanta-Fiorentina della 29esima giornata, gara che avrebbe dovuto dirigere ma che è stata posticipata per il malore che ha poi stroncato a 58 anni Joe Barone, dg della squadra viola.

Sacchi in questa stagione, oltre al quarto di finale di Coppa Italia fra Juventus e Frosinone, ha diretto Frosinone-Atalanta alla seconda giornata, Roma-Empoli alla quarta, Lecce-Sassuolo all’ottava, Milan-Udinese alla 11esima, Monza-Fiorentina alla 17esima, Udinese-Lazio alla 19esima, Roma-Verona alla 21esima, Bologna-Sassuolo alla 23esima, Napoli-Genoa alla 25esima, Roma-Torino alla 26esima e Milan-Empoli alla 28esima.