Ad Antalya, in Turchia, oggi è calato il sipario sui Trisome Games 2024. La kermesse internazionale si è chiusa nel migliore dei modi per i ragazzi dell’Anthropos che vestivano i colori azzurri e rappresentavano la nostra nazione. Chiara Zeni si conferma l’atleta con sindrome di down più forte del momento (non a caso detiene ben 6 primati mondiali individuali e 1 in staffetta) mettendo al collo tre ori individuali nei 100m, 200m e salto in lungo e un oro nella staffetta 4×100 di cui è stata la trascinatrice.

La Nazionale Fisdir di basket conferma la peculiarità che l’ha resa celebre, sa solo vincere. Tra Europei e Mondiali i cestisti Fisdir avevano già vinto tutte le manifestazioni disputate mettendo in bacheca le sei coppe alzate al cielo. In bacheca si sono aggiunti ieri i Trisome Games di Antalya dal valore di un altro Mondiale. Semplicemente straordinari i ragazzi di coach Bufacchi. Tra loro Alex Cesca (capitano), Alessandro Greco, Francesco Leocata e Andrea Rebichini.

Il racconto dei giochi vede per primi scendere sul parquet i ragazzi del basket che giovedì 21 hanno vinto a tavolino la partita con la Finlandia (forfait), per poi regolare 34 a 24 i padroni di casa della Turchia. Venerdì 22 in pista è scesa Chiara che ha subito dettato legge con l’oro nei 100 metri, chiusi con il tempo di 15.65 (di poco lontano al suo primato mondiale di 15.25). Sempre venerdì, nel pomeriggio, Alex e compagni affrontavano l’Ungheria imponendosi 32-9. Sabato 23 Chiara ha nuovamente dominato la scena con una tripletta d’oro nei 200m, nel lungo e nella 4×100.

Nel pomeriggio l’Italbasket affrontava la Finlandia, che nel frattempo era riuscita a qualificarsi, imponendosi in Semifinale con un perentorio 43-15 approdando alla Finalissima con la Turchia. Domenica 24 pomeriggio è andata in scena la Finale del basket Turchia-Italia; gli azzurri hanno resistito ai colpi della Turchia, spesso in vantaggio nel punteggio e alla ricerca dei canestri del ko, e hanno risposto canestro su canestro, magari giocando meno bene di squadra, ma con una determinazione e un’ostinazione nel non mollare mai un pallone davvero degna dei campioni e della maglia che indossavano. Alla fine il successo è arrivato per un’unghia…1 punto di vantaggio. Turchia 17 – Italia 18 sul tabellone: oro agli azzurri! Davide Paulis sugli scudi con 13 punti, frutto del lavoro fisico e tattico di tutti i suoi compagni. Gli altri marcatori: 4 punti di Alessandro Greco e 1 di Barollo. Ottimi i nostri con Alex Cesca, capitano e modello in campo, pronto a correre e coprire ogni zona, Alessandro Greco capace di mettere il canestro in momenti topici, Francesco Leocata e Andrea Rebichini pronti a dare un contributo quando chiamati in causa. Domani i ragazzi saranno di ritorno in Italia.

Il capitano azzurro Alex Cesca: «Alzare questo trofeo con la maglia azzurra è stato bellissimo, abbiamo vissuto insieme ai miei compagni di squadra un’esperienza eccezionale, siamo stanti tanti giorni insieme e ci siamo divertiti. i coach Giuliano, Mauro e Francesca ci fanno lavorare tantissimo. ringrazio la mia società Anthropos, la nostra allenatrice Angela Gasparroni, che ha permesso a me, Andrea, Alessandro e Francesco di arrivate pronti a questa manifestazione».

La pluricampionessa Chiara Zeni: «Sono molto felice delle quattro medaglie d’oro, per l’Italia, per la mia società Anthropos, per tutti i miei allenatori e, ovviamente, anche per me».

Il presidente Nelio Piermattei: «Emozioni intense che ti prendono e non ti lasceranno mai più perché rimangono lì nel nostro personale album dei ricordi. Seguire da lontano, cercare di carpire le emozioni dei ragazzi dalle inquadrature, troppo poche, informarsi con contatti continui, e poi le gare, un coacervo di sentimenti sfociati in gioia finale. I nostri tornato a casa solo con medaglie d’oro senza sbavature! Indimenticabile come indimenticabile sono i loro occhi e i loro sorrisi colmi di gioia e ricchi di un’altra esperienza che pochi possono vivere. Grazie per tutto Chiara, Alex, Alessandro, Andrea e Francesco, abbraccio i nostri atleti idealmente e li ringrazio per aver portato ancora una volta il nome dell’Anthropos in cima al mondo».