Per la Volley Banca Macerata la regular season si è chiusa domenica scorsa con la vittoria per 3-0 sul campo della Avimecc Modica, visto che l’ultima giornata di campionato coincide con il turno di riposo. Da lunedì è quindi cominciata la preparazione per la sfida contro Mantova, capolista del Girone Bianco e avversario dello spareggio promozione; la gara di andata è in programma domenica 7 aprile al Palasport “Marco Sguaitzer” mentre il ritorno al Banca Macerata Forum si terrà il 14 aprile. Se in città cresce l’attesa per lo spareggio promozione, i ragazzi di coach Castellano sono concentrati sugli allenamenti e stanno sfruttando queste settimane per arrivare al meglio ad una sfida fondamentale.

«Abbiamo la possibilità di fare un richiamo sulla forza in questi giorni – spiega Gianluca Paolorosso, preparatore atletico della Volley Banca Macerata – Venivamo dalla settimana della gara giocata contro Modica dove ci eravamo allenati con il programma normale; volevamo vincere quella partita per mantenere la continuità di risultati e perché Mantova non era ancora matematicamente in vantaggio su di noi riguardo i punti conquistati in campionato. Dopo la vittoria a Modica abbiamo quindi deciso per un allenamento più intenso che è partito questa settimana e nel quale abbiamo sfruttato anche la giornata di oggi; ci permetterà di garantire più benzina nelle gambe dei giocatori. La prossima settimana sarà invece di transizione, alleggeriremo i carichi». In programma ci sono anche due allenamenti congiunti. «Andremo a Grottazzolina per testare i ragazzi venerdì 29, poi il 3 aprile ospiteremo Pineto – dice Paolorosso – Saranno due occasioni per dare modo alla squadra di mantenere il ritmo. Da lunedì 8 invece comincerà la settimana della partita e torneremo al consueto programma di lavoro. Il gruppo si sta allenando bene e sono fiducioso che sarà al meglio per la sfida contro Mantova».