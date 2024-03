Sbarca anche nelle Marche, in vista delle elezioni Europee, la lista Pace Terra Dignità promossa da Michele Santoro e Raniero La Valle «allo scopo di dare impulso a politiche di pace volte all’interruzione delle guerre in atto ed alla costruzione di un’Europa pacifica, equa ed ecologica». Alla lista servono 75mila firme per poter partecipare alla coalizione. Sabato alle 11 in corso Corso Umberto I° a Civitanova, in concomitanza con l’allestimento di uno dei gazebo per la raccolta delle firme che saranno presenti nel fine settimana nelle principali città marchigiane, saranno presentatati i candidati marchigiani nella circoscrizione dell’Italia centrale: Roberto Mancini, docente di filosofia teoretica dell’Università di Macerata, ex candidato presidente della Regione, già consigliere a Civitanova e alla guida del movimento Dipende da noi, e Roberta Sforza, avvocata e consigliera Comunale di Recanati.